驚啥 華府瀰漫中國陰謀論

2018年02月15日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

近日華府瀰漫濃厚的大陸「陰謀論」氛圍，從白宮、情報機關到國會都口徑一致，指控大陸懷抱野心，企圖取代美國，成為世界領袖。還有資深參議員主張，大陸政府的「觸角」已深入民間企業，所以應推動立法，加強管控大陸對美投資，同時避免透過商業手段竊取國安機密。

共和黨資深參議員寇寧指控，「大陸把商業投資手段當作武器，企圖吸收我們的先進科技，同時掏空我們的國防工業基礎。…當大陸收購美國企業、技術、智慧財產與相關應用知識，就會帶來風險-大陸政府的觸角所及不僅是國營企業，還深入所謂的私人企業，如此（陸方）就能（從美國）獲得關鍵能力，並利用這些技術與知識反過來對付我們」。

寇寧與民主黨參議員費恩斯坦共同起草《外國投資風險評估現代化法案》（FIRRMA）。這項法案一旦通過，負責審核外國投資案件、避免先進科技被轉化為軍事用途的美國外資投資委員會（CFIUS）將擁有更多權限與時間進行更嚴格的審查。

在參院情報特別委員會（Senate Select Committee on Intelligence）主辦的「世界威脅評估」聽證會中，共和黨資深參議員魯比歐表示：「我個人、以及其他許多人都相信，他們（大陸）正執行1項精心策劃、確實執行、也很有耐心的長期策略，目標是取代美國，成為世界上最有權力與影響力的國家」，大陸使用的手段包羅萬象，「從對企業、重要基礎設施與國防承包商發動駭客攻擊，到利用我們的移民機制來攻擊我們，甚至滲透到大學校園裡」。

聯邦調查局局長雷伊在會中指出，大陸情報機構鎖定美國學術機構作為情蒐目標，這種「學術間諜」已對整個美國社會造成威脅。他證實，FBI正密切監控1個與中美合作教育計畫-孔子學院。魯比歐上周也發函敦促州內的數所大學中止與陸方的合作計畫。

(中國時報)