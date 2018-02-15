破史上最多搖頭丸 市價30億

2018年02月15日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

圖為搖頭丸被藏放在成衣裡。（方濬哲攝）

國內販毒集團計畫利用農曆春節的「大市」，自大陸廣東走私製造搖頭丸的MDMA進口，打算製成毒錠、糖果到夜店販賣牟利，調查局會同海關出動緝毒犬，在成衣貨櫃中，查獲緝毒史上數量最多的高純度MDMA600公斤粉末，市價逾30億元，並逮捕前往取貨的男子陳家祥，刻擴大追查幕後的走私販毒集團。

貨櫃夾藏 搶春節大市

調查局去年底獲報，指國內毒梟計畫利用春節走私毒品MDMA大賺1票，方式則是利用貨櫃進口成衣童裝作為「菜底」，夾帶毒品闖關。調查員經2個多月的跟監盯哨，分別在基隆八堵、八里、內湖等3處地點配合出動基隆關3隻以上的緝毒犬，成功查獲真空包裝的MDMA粉末977包共重600公斤。

調查員為追出販毒集團成員，還將夾帶在成衣中的毒品取出後，再還原封裝，任由犯毒集團由貨櫃場將成衣貨櫃拉出運往台中，並派員盯哨。

大陸出貨 取貨人收押

調查員盯哨期間，正值寒流來襲，狡猾的的販毒集團還不斷更換送貨地點，加上台中地區的接貨站位置偏僻，刺骨冷風讓幹員吃足苦頭，感冒人數不斷增加，但仍不見接貨者現身。

台北市調處決派曾任非凡主播的美女調查官王騰儀喬裝貨運司機，隨貨運車南下台中，接貨者見有女司機隨車運貨，降低了心防，還幫忙駕駛買飲料、遞檳榔，調查員見機不可失，逮捕出面取貨的知情人頭陳家祥。

不過，陳到案後強調只是受人委託出面領貨，不知道裡面是毒品，複訊後，已聲押獲准。

追查金流 揪幕後集團

調查局指出，被查獲MDMA粉末，純度超過50%，依歐洲搖頭丸80mg可打一錠搖頭丸的規格，600公斤MDMA足可打錠750萬粒，調查局長蔡清祥也表示，將動員洗錢防制處等單位，追查毒品交易金流，找出幕後的毒梟金主。

事實上，近兩周警調已破獲多起走私毒品案件以及安非他命、K他命等製毒工廠，甚至和刑事局和印尼合作破獲走私1公噸安毒案，在在顯示國內毒品問題氾濫仍相當嚴重，司法機關嚴打，無法杜絕毒害蔓延，值得政府重視。

(中國時報)