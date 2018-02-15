攜毒搭機闖關 7男女被逮

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中國時報
／綜合報導

農曆春節將至，機場運量大增，桃園與台中機場分別查獲毒品闖關案。一對馬來西亞籍男女，將6公斤K他命裝在沐浴、洗髮乳瓶罐內，前天被台北關及航警局緝毒人員發現攔下；台中則再查獲旅客將K他命藏在左右腰際運毒。警方強調，過年期間，仍將加強把關。

航警調查，馬來西亞籍的Chan與Tan姓男女，13日下午搭廉航班機，從馬來西亞吉隆坡抵達桃園機場，台北關關員及航警局安檢大隊員警使用X光機透視，初步檢查旅客入境托運行李時，發現2人行李箱內多個瓶罐影像可疑，立即將行李鎖定注檢。

2件行李箱送上行李轉盤時，警方即鎖定2名男女在行李轉盤提領，並準備在通過海關綠線檢查台時，將2人攔下，並帶入房間內盤查，要求他們將行李箱開箱檢查，結果發現箱子內有多個沐浴乳、洗髮乳瓶罐，但裡面全是結晶狀物品，毛重6082公克，使用試劑檢測，呈現3級毒品K他命反應。

女子在偵訊時否認攜帶毒品，聲稱依同行的男性上司指示，隨行出差到台灣，沒想到，行李箱內竟有毒品；男子則全盤否認，仍依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

台中海關則在11日晚間查獲3名男子以人體運毒方式，夾帶毒品闖關，13日晚間又查獲張姓及鄭姓旅客搭港龍航空，將4291克K他命藏在左右腰際闖關，全案由調查局航調處偵辦。

(中國時報)

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