盲國手詐保有罪 嗆當廢人嗎

2018年02月15日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 王己由 ／綜合報導 ／綜合報導

曾與歌手蕭敬騰合拍盲胞公益廣告的前手球國手陳敬鎧，2009年與人發生車禍視力受損，對方私下蒐證，卻發現陳能跳舞玩飛盤，指控他裝瞎詐保，不但被判決歸還3家保險公司共522萬元理賠，一審還遭重判4年10月徒刑；高雄高分院14日改判他1年2月，得易科罰金，全案定讞。

辯護律師團、法扶隨即與陳開記者會抨擊判決結果，陳怒嗆法院憑什麼要這樣判，他這麼努力生存下來，換來的卻是視障者不能這樣，就因沒真正看過視障者運動，認為視障看不到就要在家裡當一個廢人嗎？判決等於判所有視障者死刑。

律師團也說，陳有無裝盲，在於他申領保險金時，視力是否在萬國視力0.02以下，法院竟捨陳中央區視力僅0.00055的台大科學鑑定及車禍後陸續在榮總等5家醫院視野檢查，均為不正常或雙眼全黑的科學證據，法官判決未恪守「無罪推定」原則。

律師團認為，法官寧可相信明眼人偏見，已戕害司法威信及視障弱勢人權，此案是司法冤案，要請檢察總長提起非常上訴。

陳敬鎧2009年就讀彰化師大體育系3年級時，與施姓國小老師發生車禍，之後陳持腦傷導致重度視障診斷書請求保險理賠，並向施男求償1384萬元，施私下蒐證竟發現陳不僅能跳舞打球玩飛盤，且在校內不需柺杖或輪椅，遂檢舉陳裝瞎詐保，檢方依詐欺取財罪將陳起訴。

一審認為，陳故意在開庭或保險公司調查時裝瞎，實際能打球、猛盯低胸妹發出驚呼、甚至操作ATM提款，依3個詐欺罪判他4年10月；但陳不服上訴，認為「只是眼睛看不到，不代表失能」。

二審依醫院對陳進行腦部核磁共振檢查，發現陳可能有腦皮質損傷等情形，一審量刑時未審酌他確實有因車禍腦傷影響部分視力情節，量刑有過重之虞。但合議庭仍認為，陳趁車禍受傷時，利用醫病的信任，藉機詐保，改判1年2月確定。

(中國時報)