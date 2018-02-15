涉共諜案 前馬防部副指揮官不起訴

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中國時報
／高雄報導

橋頭地檢署偵辦退役上校辛澎生共諜案，14日依違反國安法將辛起訴，至於疑被辛牽線的前陸軍馬祖防衛指揮部副指揮官謝嘉康少將，檢方雖查出謝多次接受招待，也與大陸情治人員碰頭接觸，但查無為中共吸收成員證據，因罪證不足，將謝不起訴處分。

對此，空軍司令部表示，尊重司法。謝員涉及違反行政違失部分，國防部將展開行政調查，檢討其違失責任。

檢方指出，辛澎生於2007年擔任空軍防空砲兵指揮部上校參謀長任內，在楊姓友人穿針引線下，接受旅遊招待前往韓國、印尼峇里島等地，並與大陸地區情治單位人士見面，遭吸收成共諜，為大陸情治單位發展共諜組織。

隔年，辛退伍後，邀約時任空軍防空砲兵第953旅上校旅長的昔日舊部屬謝嘉康，於2009年間一同前往泰國普吉島旅遊，積極遊說拉攏謝加入，甚至兩度邀約謝嘉康前往參觀上海市世界博覽會及赴馬來西亞度假旅遊。

不過，謝時任國防大學戰爭學院正規班上校學員，自覺軍職身分敏感，並未成行，其家人仍獲邀赴上海，事後並受贈禮品，之後，辛告訴謝「不要想太多，不要踩紅線，這是原則」，謝於是接受招待前往星馬旅遊，受贈禮品。

檢方認定，謝及家人雖多次接受招待，然查無為大陸地區情治單位拉攏吸收其他成員實質證據，因此不起訴處分。但謝身為高階將領不知避嫌，違反忠誠義務，涉有行政違失，由國防部追究責任。

(中國時報)

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