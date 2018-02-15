泰女來台賣淫15天就換一批

2018年02月15日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

政府開放泰國來台免簽，賣淫集團卻趁機安排泰女以觀光自由行來台淘金，萬華分局會同台北憲兵隊在新北市三重飯店內，查獲「 Z-跳樓大拍賣應召站」，該應召站媒介4名大陸籍女子及4名泰國籍女子來台賣淫，15天就換一批新人，增加新鮮感，警訊後，已依妨害風化等罪嫌移送北檢偵辦。

警方日前網路巡邏及透過Line簡訊過濾發現，先前應召站多引進大陸籍女子，以自由行觀光名義來台賣淫。近來因陸客自由行限縮，造成應召站女子來源短缺。應召站遂轉往引進東南亞，安排女子以短期自由行觀光名義來台賣淫，尤其以泰國妹最受歡迎。

警方發現，「Z─跳樓大拍賣應召站」業者引進新的應召妹後，就安排藏身在新北市三重1家飯店內，開始為期15天的應召之旅，期滿出境後，業者再換新人進來，讓客人持續保持新鮮感，一推出後就大受市場歡迎，儘管移民署加強入境過濾，但貨源不斷。

該應召站以LINE群組提供應召女照片、年齡、三圍、服務內容、價格等供嫖客選妃，尋芳客透過手機、電腦即可上線挑選應召女子，並約定地點進行性交易。其方便性讓尋芳客趨之若鶩，每次交易價碼3200至3500元不等。

警方查出應召業者藏身該飯店內營業後，日前會同台北憲兵隊，持搜索票前往搜查，當場查獲1名泰妹正與客人進行性交易，飯店內另有7名泰妹、大陸妹正在候客，當場查扣應召站員工手機、潤滑液、保險套及性交易所得3500元。

(中國時報)