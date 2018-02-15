不能回家團圓 職人辛苦了

2018年02月15日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

編按：農曆春節到，就在家家戶戶慶團圓的同時，有一批人仍默默堅守崗位，確保民眾都能平安快樂過新年，本報特別推出專題，向這些過年期間辛苦的留守人員，致上最高敬意。

夜黑風凜冽，圍爐倍思親！位於基隆外海的彭佳嶼，距台灣本島56公里之遙，坐船得花上2個半小時，每當春節家家戶戶開心圍爐時，這座小小荒島上的留守人員，為了保家衛土、守護船隻航行安全而無法返家團圓，雖然不同單位留守人員會聚在一起圍爐，還安排抽獎活動、運動競賽等炒熱氣氛，但難免忍不住拿起手機與家人視訊，傳達思鄉之情。

彭佳嶼平時沒有居民，只有9名岸巡弟兄、3名交通部燈塔人員與2名氣象站人員，每年都會換一批人，最久的駐島人員則是3年，過年期間也都會安排人員留守。

防衛邊境 沒有假期

「畢竟守護漁民安全、查緝不法漁船、毒品走私是沒有假期的。」海巡署岸巡二總隊彭佳嶼區隊長林文凱說，因彭佳嶼孤懸海上，冬末春初的海風特別寒冷，但所有留守人員都知道，「雖然工作很辛苦，但只要民眾都能安心過年，就很值得！」林文凱表示，島上平時靠著運補過來的冷凍蔬食、肉類罐頭維生，每個月有4次，弟兄們也透過運補船班，每個月輪流搭船返家。

農曆春節期間，岸巡與交通部、氣象局人員也都沒休假，在島上留守各司其職，不過下崗後，大家還是想要有過年的氣氛，因此每年農曆春節，各單位都會聚在一起圍爐過年，伙食都有加菜，除夕到初四5天都安排不同節目「熱鬧一下」。

林文凱說，岸巡弟兄們在大年初一早上會舉辦抽獎活動，另安排不同的運動競賽或看電影，也會跑跑步、打打棒球或壘球，聊解留守人員的思鄉之情。

希望成為媽媽的驕傲

「我想對媽媽說，今年雖然不能陪您，但也要讓您感到驕傲，每天都要像在過節！」林文凱看著他結訓時與媽媽的合照表示，小時候把媽媽當驕傲，如今他長大了，對於保家衛土感到很光榮，同時也希望成為媽媽的驕傲，也讓民眾都可以安心過好年。

(中國時報)