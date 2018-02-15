1班1人 獨守榮華大壩

2018年02月15日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「為了讓大家過年用水、用電沒問題，辛苦一點也是應該的！」石門水庫上游27公里榮華大壩1984年啟用至今，負責監控、調配給義興發電廠的水源，春節期間仍有人員24小時值班駐守。留守人員說，平均每人年假只放2、3天，但只要民眾過年期間不會因為水、電問題掃了興，犧牲一下家庭團圓，還是覺得很有意義。

榮華壩高達82公尺，位於石門水庫上游27公里的大漢溪上，距離最近的大溪市區也要1小時車程。天氣晴朗時，從北橫公路上俯視榮華壩，蓄水倒映出溪谷美景，不少遊客都會特地前往拍照。由於攸關數百萬民眾用水，榮華壩需24小時有人輪班，確保供水供電無虞，逢年過節也不能休息。

今年將退休的65歲榮華壩員工高明發說，在榮華壩工作20多年，對大壩有深厚的感情。他指出，榮華壩身兼重責大任，需要調配水源供給下游的義興水力發電廠，若遇到汛期，也要調控水閘門放水，因此需24小時有人上班，目前有4人共同輪值，每天3班、每班8小時，因此就算是農曆春節期間，每天也只有1人能休假。

高明發今年春節初一早上8點下班後，初三下午4點就要重返工作崗位，年假只休2天。「自己跟家人都早就習慣了啦！」他說，春節、端午、中秋節幾乎都無法好好陪伴家人，但水、電供應無虞，對民眾來說是天大的事，犧牲自己的時間，他一點都不在意，「而且我快退休了，退休後就能好好陪伴家人了！」

另名員工張志誠則說，在榮華壩工作通常都是1人上班，食物也都是自己從山下帶來簡單料理。對於春節期間是否會加菜？他笑說：「應該跟平常吃的差不多啦，沒什麼特別的。」老家在台中的張志誠特別感謝家人說，因為工作的獨特性，因為不能經常陪伴在家人身邊，真的很感謝家人支持與體諒。

(中國時報)