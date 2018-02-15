冰雪玉山報氣象 放送暖暖的祝福

2018年02月15日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

標高3952公尺的玉山，是台灣的屋頂；坐落在北峰的氣象站海拔3858公尺，是台灣最高處的建築物。春節前夕，守護玉山近24年的氣象觀測人員謝新添，透過通訊軟體，將他在玉山冰天雪地中自拍、自製的賀年卡傳遞出來，帶給國人暖暖的祝福。

同樣在玉山、標高3402公尺為台灣最高海拔的住宿山莊「排雲山莊」，今年農曆除夕與春節，則由方有水、方良吉與柯群凱在霜雪低溫中守歲跨年。

排雲管理站主任吳萬昌說，山莊管理員共5人分成2組留守，留守人員上山時會多帶2、3道菜，在除夕夜象徵性加菜，並用電話或Line，在家庭群組中「團聚」。

1995年起即在玉山氣象站服務的謝新添，在玉山吃年夜飯的次數超過10次，還遇過連續2、3年在玉山過年，甚至等到輪調時，卻因冰封下不了山被「困」2個多月的經驗。

謝新添說，玉山氣象站常態駐守人員僅3人，雖然春節期間仍得留守，但看見滿天繁星，其實就不會感到寂寞，而且現在通訊軟體發達，年節時若想念親人、朋友，「滑滑手機聯絡、問好就行了」。至於除夕菜色如何打理？他笑說，過年跟平日生活沒什麼不同，每天都得工作、紀錄並通報各項資訊，尤其雪季，設施器材維護保養工作特別吃重。「若真的想圍爐，大概就再多煮1道菜吧！」

謝新添指出，在台灣最高的山上，食物運補不容易，所有帶上山的米糧食料，必須平均分配到整個月各餐所需，因此過年也頂多從3菜1湯變4菜1湯，「不然這餐吃太多了，下一餐就會受影響」。

(中國時報)