嵩山雷達站 官兵酷寒備戰

軍人之友社理事長李棟樑，與空軍司令沈一鳴月初還特別到嵩山雷達站探望守軍，提前與官兵圍爐。（呂昭隆攝）

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中國時報
／台北報導

嵩山雷達站是國軍北部防空重鎮，在農曆春節期間，國軍戰備絲毫不懈怠，雷達站官兵24小時值班，負責雷達站的正常運作，讓接收的訊號能傳到空軍作戰指揮中心與國防部戰情中心判讀。在除夕夜，留守官兵會圍爐加菜，感受年節氣氛。

嵩山雷達站在大屯火山群最北端的竹子山頂，海拔超過1000公尺，位置正處於面對東北季風的第一排，嵩山雷達站除了空軍的對空搜索雷達之外，也有海軍的海面長程雷達，是監控大陸機、艦接近我防空識別區的第一線單位，因此戰略位置非常重要。

由於位置高，一年365天，嵩山雷達站大概有300天是在雲霧繚繞的惡劣天氣之中。2年前的霸王級寒流過境時，當地積雪深度一度超過半條小腿。而雷達站從陽金公路的最高點岔出戰備道路，還要走7公里多才能到達基地。由於道路狹窄彎曲，每天傍晚之後就要管制出入，避免官兵發生意外。

陽明山月初因寒流下雪，軍人之友社理事長李棟樑日前還特別到嵩山雷達站探望守軍，提前與官兵圍爐，並且致贈慰問金及禦寒薑糖，看到官兵腳上所穿的襪子太單薄，還特別致贈每一個官兵一雙高級品牌的厚襪子，讓官兵保暖。

嵩山雷達站有良好的防寒設備，包括寢室有暖氣鍋爐，而且高山陣地也配發防寒大衣，讓官兵不會有受凍的情況。另外，在寒流期間營區會作人車管制，也都備妥了大量的副食品，包含蔬菜、肉類，全部都有，就怕萬一道路中斷，沒有辦法作補給的時候，伙食供應不會出問題。

(中國時報)

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