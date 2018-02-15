我們結婚吧 520是新人最愛

2018年02月15日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

西洋情人節有不少人選擇從情人變夫妻，但新北市民政局統計，近3年最夯結婚登記日是由諧音「我愛你」的5月20日以2360對奪冠，其次是12月25日耶誕節的1274對、十全十美10月10日884對，11月11日光棍節爆冷排名第四，七夕情人節因逢鬼月僅77對，與2月14日雙雙未進前四名。

2360對奪冠 耶誕節居次

民政局長江俊霆說，新人結婚除選擇吉日及假日，特殊節日也是不少新人首選，尤其諧音日期好記成不少新人首選，2月14日、3月14日情人節，到520「我愛妳」、1010「十全十美」等，都是熱門結婚登記日。

其中5月20日成近3年結婚登記日榜首，2015年有「我愛你幸福」諧音加持，爆量969對，2016年有547對、2017年有844對。戶政科長顏耀明說，新人選擇這天大部分是好記，2016人數較少是當天黃曆忌嫁娶，才會偏低。

十全十美 雙十節排第三

第二名由12月25日浪漫耶誕節奪下，總計有1274對，10月10日也因象徵十全十美，有884對新人選擇在這天相守一輩子。

近年由大陸吹起的11月11日光棍節風潮，竟也成新人登記選擇之一，近3年登記人數總計高達700對，跌破眾人眼鏡。

民政局分析，選在光棍節這天辦理結婚，除覺得1111數字好記，也有新人覺得是象徵二人結束光棍，共同攜手且彼此扶持邁向人生下個階段。

光棍節爆冷 排名第四

選擇在昨日2月14日結婚登記的新人共計247對。在汐止戶政登記的新人戴先生，因遊學認識義大利的Dente Katia，2年多遠距離戀愛沒影響彼此心意，女方13日才入境台灣，男方就迫不及待要在今天情人節套牢對方。

在鶯歌戶政登記的新人林先生，老婆住在台南，兩人透過同學介紹認識，平常都是利用通訊軟體遠距離戀愛，去男方捧著99朵玫瑰花及鑽戒上在情人節求婚，決在昨日攜手一生。

(中國時報)