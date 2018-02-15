落地生根 新竹老外趣圍爐

2018年02月15日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市人口組成多元，許多外國朋友在此落地生根，市長林智堅在小年夜前夕，特別邀請來自日本、印尼、美韓等外國朋友一起圍爐提前過新年，並以在地美食特色入菜，彼此分享各國年節的習俗，一同體驗充滿新竹味的溫馨好年。

創意圍爐在充滿新舊融合風味的「東門市場」開席，市府特別找來以各式在地食材入菜的年菜，圓桌擺滿新竹市特色菜餚，包括老店薑母雞、竹樂食堂黑米糕、南勢里金瓜米粉、圓滿富貴的客家封肉、象徵帶來富貴的金元寶水餃、好彩頭蘿蔔糕、金錢蝦子、年年有魚等。

有印尼、星、馬3國家族背景的燕麗姐，嫁來台灣已有30年，端來印尼「千層糕」與眾人圍爐，與外籍朋友共同體驗融合異國風的新竹味年節。

已是十足「老新竹人」

5歲就隨牧師父親來到台灣的David Hammer，目前在綠園道與護城河附近開設北歐咖啡館，已是十足的「老新竹人」，台灣人的農曆新年對他而言，早已是自己生活的一部分，對於春節，每年也都會有期待心裡。

來自日本的Yumi則是新竹市動物園80年來首位外籍員工，來台灣定居10個月，此次是首次在外國體驗異國年節及圍爐大餐，雖然有些想家，但最近接近農曆年節，大家都好熱情準備過新年的用品，也送她紅包等應景禮物，讓她忘卻鄉愁，感覺台灣農曆年有夠溫馨。

各國語言互拜早年

圍爐宴上，林智堅也與外國朋友舉杯，以各國語言互祝「新年快樂」拜早年，現場也玩起「新竹過好年：年節景點大猜謎」，讓大家猜出新竹火車站人行徒步區、轉運站風雨走廊、護城河燈飾、市府前祈願居等年節景點，現場歡笑聲不斷，年節氣氛滿滿滿。

(中國時報)