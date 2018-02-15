都市農夫慶收成 紓壓呷健康

嘉義市「市民農園」常見一家人同心協力耕作種菜。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
台電退休的伊寶生在農園種草莓，喜嘗酸甜滋味。（廖素慧攝）

嘉義市劉厝地區地價高，文小用地因少子化未設學校，轉作市民農園，提供民眾承租種菜，號稱「黃金農地」，上班族、退休族搶當都市農夫，供不應求，14日市長涂醒哲到農園拔蔥，期許「選情與市政都衝衝衝」。

市長拔蔥 期許選情衝衝衝

劉厝是嘉義市快速成長的重劃區，文小二預留作為國小預定地，面積2.5公頃，由育人國小代管，因少子化影響，10多年來未開辦學校，於2017年開闢為市民農場，以30平方公尺為1單位，供民眾承租耕作，推出第1期被搶租一空，第1期採收秋葵、高麗菜、番薯葉、茼蒿、山茼蒿等時令蔬菜，為年夜飯加菜。

育仁國小表示，今年陸續辦第2、3期正接受申請承租，總計3期共89個單位，已出租72個，有興趣者可洽詢育人國小總務處。

酸甜果實 如品味耕作心情

14日市民農場第1期慶收成，都市農人個個笑哈哈，台電退休的70歲伊寶生住經國新城，當初看到報紙有市民農園招租，搶先登記，天天來種菜，灑水、除草、施肥，還種了草莓，他說，草莓嬌貴，半日照、不耐溼，得用心照顧，入冬後有天天長出幾顆鮮紅草莓，吃得酸酸甜甜，「就像耕種過程的心情，很不錯！」

在國小教書的吳老師，帶女兒一起下田，種了10多種蔬果，餐桌上都是自己種的時蔬，他說，周休二日下田當假日農夫，當釋放壓力，且自己用有機肥種的菜，一家人吃得安心。

涂醒哲巡視農園，與市民農夫一起體驗耕作、收成，他特地拔青蔥，期許年底選舉及市政都一飛衝天。

(中國時報)

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