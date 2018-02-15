過年迺高雄 崗山之眼新視野

2018年02月15日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

都發局春節期間在「集盒」，每日有滿檔活動，其中彩虹傘裝置藝術是熱門打卡點。（柯宗緯翻攝）

春節假期展開，過年迺高雄最好玩！觀光局推攻略文宣整合採購、美食等主題，最有看頭的高雄燈會初三登場；新景點崗山之眼、寶來花賞溫泉公園、集盒、泰迪熊大道等新春不打烊。想一搏手氣抽汽車的民眾，記得年初一早起到百貨搶購。

高市觀光局推出「過年迺高雄」攻略，一次網羅挑年貨、選家具、添新衫、來七逃、祈福趣、吃好料等6大主題，並整合冰品、咖啡、甜點和餃子等4大類美食主題手冊，讓大家春節玩不完，詳洽高雄旅遊網。

初三燈會 3D光雕展

高雄燈會初三晚間6時30分在愛河畔登場，雖少了大港花火秀，但精彩度不減。觀光局長曾姿雯說，今年首創水上3D立體光雕展演，及百米彩繪燈海隧道，呈現陸河空豐富視覺饗宴，並力邀饒舌天團玖壹壹、最帥男團GTM、實力唱將李千娜、李聖傑輪番開唱。

討論度居高不下的崗山之眼，空中廊道高40餘公尺，可飽覽阿公店水庫、岡山及燕巢美景，及遠眺85大樓、台灣海峽，除夕休園外，春節開放參觀，優惠全票60元，建議民眾轉搭接駁車前往。寶來花賞溫泉初一後正常營運，民眾可邊泡湯，邊欣賞山景。

市圖總館 推圖書年菜

都發局在「集盒」有別開生面主題活動，初二至初五活動不間斷，彩虹傘裝置藝術、城市貓貓插畫展、找聲櫃子青春舞台及「LONG來愛狗人市集」，邀請民眾帶毛小孩過年。經發局則在美麗島大道放置百座超萌泰迪熊。

初一早上，高雄各家百貨推出限量新春福袋，漢神及漢神巨蛋可抽兩部名車、夢時代送8萬刮刮樂、大立百貨送全套蘋果電子商品、大遠百送5萬商品券、新光三多送鑽戒。

不想為人車壅塞所苦，可以換個方式走春，高雄市立圖書館總館初一至初五除了備好備各式圖書年菜，更準備系列趣味活動，讓大小讀者在迎春喜氣氛圍下快樂籌辦新年閱讀清單，用書香滌盡一年辛勞也為新年充實能量。

(中國時報)