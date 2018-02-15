漁人碼頭好閃 拍照曬恩愛拿好禮

2018年02月15日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

過年來漁人碼頭放閃！迎接新年與西洋情人節，新北漁業及漁港事業管理處結合淡水在地業者，在漁人碼頭打造裝置藝術，邀請情人在過年期間到港區拍照放閃曬恩愛，還有機會拿好禮。

漁港處指出，情人橋是淡水漁人碼頭著名地標，現在情人橋墩近LOVE廣場側多了一個可愛的月老，陪民眾在春節一起放閃，月老手中姻緣線象徵著牽引熱戀中的戀人，祝福前來漁人碼頭的有情人終成眷屬，心想事成。

為讓民眾拍照時增添樂趣，包括港區等一人咖啡店、漁人水岸餐廳、福容大飯店及世界巧克力夢公園，提供狗狗造型的迎春旺卡供民眾索取，20日前民眾在港區與月老及其他港區的裝置藝術拍照並上傳至個人FacebookInstagram，至港區指定商家消費，可兌換小禮或優惠。

另20日前將與港區裝置藝術物的趣味合照，上傳至「新北漁樂快爆」粉絲團指定文章，留言並tag好友，還可參加網路抽獎活動，獎項有「等一人咖啡」飲料7折券、「漁人水岸餐廳」精選套餐券、福容大飯店凡爾賽雙人下午茶券及世界巧克力夢公園門票。

農業局表示，這次的放閃拍照活動串連港區淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、福容大飯店及世界巧克力夢公園共同舉辦，增添更多趣味性及豐富性，歡迎情侶、家人共同來漁人碼頭享受放閃、溫馨的時刻。

(中國時報)