155位獨居長者 飽嘗幸福年菜

2018年02月15日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

鹿港天后宮配合老五老基金會舉辦「擁抱獨老、愛不打烊」，彰化縣政府也響應，14日愛心總動員，共出動上百位志工和26輛年菜專車，為155位獨居長者送上熱騰騰的幸福年菜；社頭鄉清聖宮今年則舉辦「春節安燈送創業基金」，凡安太歲或點光燈者，都可獲贈摸彩券，最大獎獨得30萬元創業基金。

老五老基金會14日在鹿港老人文康中心辦理送幸福年菜活動，彰化縣長魏明谷等人與會，並將幸福年菜送到獨老代表施明瓊老先生手中。魏明谷表示感謝鹿港天后宮結合社會善心人士，配合老五老基金會在過年送上幸福年菜，讓獨居老人獲得大家關懷。

玄天上帝助你「創業」！社頭鄉清聖宮為庇佑信徒創業順利，春節配合民間「點光明燈」習俗，舉辦「春節安燈送創業基金」活動。清聖宮管理人陳進永表示，清聖宮主祀玄天上帝，建廟33年來秉持心誠則靈，近年廟方除響應政府環保政策，推廣不燒金紙，送創業基金也很有意義。

即日到4月14日，只要到清聖宮安燈者，就可參加摸彩抽「創業基金」，頭獎1名30萬元、第1獎5萬元2名、第3獎3000元36名、鴻運獎1000元60名。陳進永說，創業基金是玄天上帝要助人創業的「錢母」，不用還沒關係，中獎者可以留著專心打拚，等到事業有成，再回來向玄天上帝「說謝謝」即可。

(中國時報)