台南 用蘭花和大家交陪

2018台灣國際蘭展蘭花入口意象布置競賽，冠軍為台南晶英酒店作品「戊戌春遊」，代理市長李孟諺頒獎給晶英酒店業者。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

蘭花界盛事「2018台灣國際蘭展」邁入第14屆，台南蘭花外銷占全世界16％，台南市政府期許蘭展不只是蘭花展售活動，希望營造台南等於蘭花的城市意象，今年在10家觀光業者「花團錦簇」布置入口意象下，年前炒熱蘭展氣氛，盼帶動國內外旅客走進台南賞蘭。

台南市代理市長李孟諺表示，蝴蝶蘭是台南市花，去年蘭展吸引近25萬人潮、締造近百億外銷訂單，今年藉由城市各處美輪美奐的「蘭花入口意象布置」，讓蘭展被更多人看見，彰顯台南身為「蘭花之都」的風範，讓蘭花成為台南行銷國際的重要品牌。

今年包括大坑休閒農場、晶英酒店、台南大億麗緻酒店、香格里拉台南遠東國際大飯店等業者結合蘭花、藝術、觀光等元素包裝入口意象裝置，冠軍由台南晶英酒店「戊戌春遊」摘下，整體設計與台南運河之景相互輝映。

社團法人台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼指出，蘭展14年來，奠定各國買家每到3月就準備來台南參加蘭展，希望延伸這份蘭花業者的共同記憶，讓整個城市都能為蘭花產業做最佳宣傳，「在台南，用蘭花和大家交朋友。」

觀旅局長王時思表示，過去國際蘭展侷限蘭花行銷，多為國內客人、買家參與，很多人雖知有蘭展，卻未能與台南觀光畫上等號，形塑台南等於蘭花城的印象，讓大家3月來到台南賞蘭。

台灣國際蘭展將於3月3日至12日於後壁蘭花生物科技園區登場，觀旅局也同時推出103家美食、住宿、購物優惠及9條特色遊程，以及後壁農村在地深度旅遊，盼吸引各界遊客來台南感受台灣國際蘭展「3月瘋」，擴大蘭展觀光產值。

(中國時報)

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