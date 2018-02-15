屏東走春拜廟 旺旺1整年

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中國時報
／屏東報導

春節期間民眾都喜歡到廟宇拜拜祈福，領取廟方的開運紅包、發財紀念幣等，希望新的一年有好彩頭，旺旺一整年。包括屏東市慈鳳宮和都城煌廟、東港東隆宮、車城福安宮、恆春關山福德宮等廟宇，都舉辦相關活動。

屏東市慈鳳宮今年發放3萬份錢母，分為50元及10元硬幣2種，除夕晚上11時後開始發放，一直到年初五；屏東市都城隍廟今年製作1萬份，有5元硬幣的可愛Q版財神發財金，在大年初四發放，保佑民眾新的一年發大財。

東港東隆宮在大年初一，於廟埕發放5000份文創紅包袋，上面印有溫王爺、班頭、魯笠等東隆宮意象，襯托年節喜慶，十分討喜。另外初三、初四上午9點到下午5點舉辦「開智慧」祭祀倉頡，廟方準備紅包袋讓學子們在新的一年學業進步、金榜題名。

車城福安宮除夕舉辦「拜頭香」儀式，也有摸彩，7時半開始發放4000份摸彩券；另外也在廟前廣場發放開運金幣，除夕夜發4000枚，初一至初五上午10時、下午2時各發5000枚。

恆春關山福德宮年除夕11時開廟門，發放3000份開運紅包、紀念金幣、平安糕等；初一至初五祈福過五關，可獲紀念金幣並參加「擲五色筊送純金戒指」，有價值300元的土地公專屬福袋，最大獎可獨得3萬元。

(中國時報)

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