柯市府踢鐵板 蕭曉玲確定解聘

2018年02月15日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市前中山國中音樂老師蕭曉玲2008年遭解聘，柯文哲上任後將本案定調是「國家暴力」，不僅有意撤銷原決議，還要發回過去10年的300餘萬元本薪，但在多方反彈下，北市府竟選在14日小年夜晚間8時宣布「維持原解聘處分」。

對此，蕭曉玲昨晚受訪時直言「無言以對」，監察院報告明明白白寫著解聘過程有重大疏失，北市府自己多次在新聞稿中也白紙黑字承認有過失，最後竟是「偷偷摸摸」開了一場會議、做出決議，連她身為當事人都是被媒體詢問才知情，她會繼續循監院管道與北市府據理力爭。

當年蕭曉玲因「教學不力、行為不檢」遭解聘，雖多次提起申訴與行政訴訟，均遭駁回，但監察院也通過糾正案，指中山國中在處理過程中有重大瑕疵。柯文哲上任後，不僅稱此案事關轉型正義，且蕭曉玲遭解聘根本是國家暴力，因此要求教育局研議替她復職，局內更上了市長室大簽，說明復職、補薪規畫，顯得勢在必行。

未料，復職一事引發議員、教育界反彈，教育局湯志民、法務局長楊芳玲先後請辭，外界直指主因正是不願替此案背書，接任的教育局長曾燦金則被視為「直接承接柯文哲指令」，有議員甚至公布曾燦金向中山國中教評會成員「喬事」的錄音檔，直指柯文哲、教育局意圖「橫柴入灶」，就是要替蕭曉玲復職。

由於反彈過大，北市府後來還將球丟給教育部，發函請示能否補發薪水，沒想到卻被中央直接，強調除非蕭曉玲重新提起訴訟並且勝訴，否則不能補薪。至於復職，則是在去年8月，反被教育局改口稱「只是其中一項見解、不是政策方向」，要在9月重開「審議教師解聘停聘不續聘資遣評議小組會議」，確認原判決是否變更。

直到過年前，教育局終於召開評議小組會議，還選在小年夜14日當晚8時宣布，過半數委員經不記名投票表決，決定維持解聘原決議。

(中國時報)