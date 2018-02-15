聲控機器人 未來可當助教

2018年02月15日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園永豐高中與內壢國中合作，讓兩校的AI班、數理資優班研發智高物聯網套件，將機器人zenbo與學生製作的機器人結合，聲控就能達成各項指令，桃園市教育局長高安邦表示，未來希望讓zenbo能成為助教的角色，協助補助教學等課程，讓機器人也參與教學。

永豐高中校長林裕豐表示，教育局今年補助永豐高中與內壢國中共4台zenbo，由永豐高中的AI（人工智慧）科技實驗班與內壢國中的數理資優班攜手合作，透過AI、IOT（物聯網）和Scratch（圖像程式教學）來控制機器人，進而進行選修課程的教育教學。

林裕豐表示，機器人zenbo與學生製作的智高物聯網套件結合後，聲控zenbo就能讓智高物聯網套件完成開關燈、開關風扇、夾娃娃等動作，並透過圖書館小幫手的功能，替永豐高中圖書館做館藏介紹，並從去年前15名熱門書籍中推薦書籍和年度新書，還能朗讀個學期的英文課文。

林裕豐表示，未來兩校將以科技教育策略聯盟交流，透過積木程式、Scratch等教學，讓學生發揮團隊協作，激發創意， 學生也能透過這樣的學習提升邏輯能力和積木組裝能力。

高安邦強調，zenbo與智高物聯網套件的結合，未來能讓zenbo當助教，協助各項教育，他也預告龜山區文華國小下學期的開學將會由zenbo負責迎接新生，成為另一亮點。

(中國時報)