走春遊賞文創藝術 中市景點超夯

2018年02月15日 04:10 中國時報 陳世宗 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

「農曆春節何處去？」台中市無論山上賞櫻或到高美溼地賞美景、前往綠川打卡或光復、審計新村及摘星山莊等青年創業基地，都有豐富且有趣的活動；台中市觀光旅遊局指出，歡迎過年期間到台中共度旺旺好運年，來趟輕鬆文創藝術走春！

觀旅局表示，台中市今年將舉辦世界花卉博覽會，各地花博小花海盛開綻放遍及大甲、霧峰、外埔、龍井、清水、烏日、后里、神岡及大里等地，美麗的波斯菊、百日草、油菜花等形成繽紛的田野景觀；過年期間正逢櫻花盛開，包括新社、泰安、武陵農場、東勢林場等。

台中市綠川日前重見天日，市府打造「綠川創意藝術光景展」，以4大創意藝術光景妝點，是打卡熱門景點。16至20日，在全市4大文化中心均有精采表演、市集及闖關遊戲等，文化局將分送5000份傳藝紅包傳遞喜氣；市立圖書館自初四起開館，端出小農市集等活動。

彰化縣花壇鄉3級古蹟虎山岩寺廟後山，及虎山岩展示館後方的虎山園，李花浪漫綻放整個山野，花壇鄉公所4年前提供500棵李花樹苗種植在虎山岩週邊，加上原有廟方種植的80棵，前村長王德潭細心照顧下，今年大爆發，蔚為一片如雪花海，是近來新崛起的賞花秘境。。

花壇鄉長李成濟推薦，新春來虎山岩寺廟走春祈福，順道欣賞李花，嚴格來說李花比起梅花壯觀多了，只是名氣不若梅花大。

(中國時報)