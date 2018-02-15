花媽、黃健庭發紅包 人氣紅不讓

高雄市長陳菊慰勞特搜中隊，也特別撫摸慰勉搜救犬。（李義翻攝）

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中國時報
／綜合報導
台東縣長黃健庭到店家張貼春聯，送數位「台東金幣」紅包 。（莊哲權攝）

高雄市長陳菊與台東縣長黃健庭今年任滿，首長任內最後一次發紅包，人氣都紅不讓，陳菊發紅包行程從年前排至初六，黃健庭把握春節，積極發放台東金幣。

陳菊發紅包的足跡踏遍高雄各廟宇，所到之處，吸引長長人龍，爭相索討花媽的開運紅包，紅包量也因此不斷增加。

小年夜，陳菊農曆春節假期前的最後上班日，在四維、鳳山行政中心及1999聯合服務中心發送狗年有GO讚開運紅包及春聯，5千分開運小紅包，15分鐘就被索完。

陳菊也到1999聯合服務中心慰問全年無休辛勞的同仁，感謝犧牲春節假期為市民服務。另也專程到消防局慰勞參與花蓮地震的特搜中隊、搜救犬、義消及榮總醫護人員。

台東市水果街及中央市場人潮不斷，各式百貨、青菜、肉類、乾貨、春聯等年貨供應豐富，狹窄的通道擠得水洩不通，台東縣長黃健庭偕同夫人陳怜燕14日鄉親拜年，沿路發送春聯及全國首創的電子數位紅包「台東金幣」100元，祝福鄉親在新的1年「好運旺旺來、十犬十美」。

黃健庭一行隨後前往正氣路商家、水果街、新生路及TT Style原創館向鄉親拜早年，沿路發送春聯及全國首創電子數位紅包「台東金幣」QR Code，邀民眾下載TT-Push 「台東踢一下」APP，民眾掃描QR Code，可獲100枚台東金幣，兌換合作商家提供的商品，也可了解縣府施政及宣導訊息。

(中國時報)

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