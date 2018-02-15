衛生、警察、都發局官員 最易被告

2018年02月15日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府統計，近6年來市府公務員因公涉訟案件約400件，其中衛生局、警察局、都市發展局是最常「挨告」的局處，甚至市長柯文哲也被告。為此北市府組成「關懷協調小組」，提供各式協助，甚至有8萬元律師補助費，讓公務員能安心工作。

人事處表示，衛生、警察、都發等局處與民眾接觸較多，影響民眾權益也較大，所以較常挨告；在提告的案件類型中，民事損害賠償最多，刑事部份以傷害及業務過失致死罪為大宗。另截至今年1月底，還有41件以個人為訴訟對象的案件，包括市長柯文哲1件、都發局長林洲民5件。

北市副市長鄧家基表示，公務員依法執行職務，例如都更處執行都更案，被地主提起妨害自由告訴等，但最後卻必須接受檢調約談、訊問以及長期訴訟過程，甚至考績升遷也受到不平待遇。所以，透過此小組提供全程協助，包括陪伴應訊、不得依此作為考績與升遷判斷依據、提供法律或心理協助，另外每案有最高8萬元律師費補助等。

不過，攤開近期北市府首長被告的新聞，例如柯文哲因世大運開幕典禮遭鬧場，在臉書罵網友「王八蛋」，或是林洲民為大巨蛋，在臉書寫了包含「FUCK」字眼的藏頭詩，均被控告妨害名譽，外界也提出質疑，這類訴訟案是否也需耗費公部門資源？甚至若市府支持公務員，最後判決卻相反，例如永春都更案先前就被法院判定敗訴，會不會淪為「瞎挺」？

針對市長、局處首長因個人言論挨告，算不算因公涉訟？補助多少費用？相關局處一開始都不能明確回答，最後市府才說，共補助市長2次8萬、1次7萬元律師補助費；林洲民局長則是8次8萬元律師補助費。鄧家基也表示，如果真有疏失，還是依循程序處理，但是小組都會先了解案件內容，不是瞎挺；人事處也補充，如果最後敗訴，訴訟費需追回。

(中國時報)