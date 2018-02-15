清潔隊回收鞋櫃 掉出3張土地權狀

2018年02月15日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

春節前夕，大溪區環境清潔中隊發現回收的鞋櫃掉出3張土地所有權狀，經警方聯繫，得知鞋櫃從王姓婦女家中回收。王婦說，土地是父親留給家族的，共32人持分，因家族成員龐大，過年難得全數團圓，年前發生此事，就像父親冥冥之中，希望他們團圓。

大溪區清潔中隊隊員楊志明、黃聖曄、王安順等3人，春節前執行家戶大型家具清運工作，發現1個鞋櫃掉出3張土地所有權狀，隊員立即通報清潔中隊長吳小萬，並將權狀送往南雅派出所，由警方接手招領事宜並做正式筆錄，發還失主家屬。

吳小萬表示，3位隊員拾獲3張土地所有權狀外，負責該區大型家具登記載運的隊員莊志彬在得知此事後，尋找當天載運的巨大家具登記資料，經比對後依登記載運資料及拾獲證件地址，查出是由王姓婦女登記，於是將相關資料交給警方，協助尋找失主。

警方聯繫失主家屬後，得知王姓民眾趁過年淘汰舊家具，將舊鞋櫃、床頭櫃、跑步機交由大溪區中隊回收，卻遺漏了放在鞋櫃的土地所有權狀。王婦說父親在20多年前過世，把土地留給家族成員，後來有32人持分，但該土地屬於畸零地，大家共識認為繼續種菜就好，也未有其餘開發。

王婦說，家族成員龐大，就算是春節，也很難得全員團聚，在春節前夕意外發現權狀，就像是父親傳來指示，要全家人過年團圓。

(中國時報)