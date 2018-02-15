悲傷小年夜 男大生騎車撞電桿亡

2018年02月15日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

小年夜不平安，台中市霧峰區柳豐路14日凌晨2時發生男大生騎機車撞電線桿身亡的不幸；24歲梁姓大學生13日深夜和4名友人各騎機車到清水看夜景，凌晨要返回學校附近租屋處，疑因路太彎失控撞上電線桿，連人帶車摔進水田，頭部重創，當場身亡。

車禍意外發生在亞洲大學附近柳豐路298巷前，就讀亞大財經系四年級的梁姓男大生，再3個月就要畢業，寒假留在宿舍準備公職考試，未返回苗栗老家，13日深夜和4名友人夜遊到清水看夜景，未料發生意外。

同行友人表示，他們5人各騎1台機車，梁男原本是第2輛摩拖車，後來超前成為領頭車，但經柳豐路298巷前彎道後不知何因撞上電線桿，連人帶車摔到剛插完秧的水田裡，緊隨在後的同學發現後，立即衝到田裏查看，並叫救護車，但救護人員到場時，已無生命徵象，疑因撞擊力道過大，頭骨破裂、腦漿四溢。

同行友人無法接受快樂出遊，卻發生感事，質疑是車禍地點過彎、打滑，造成意外。家屬到場認屍時，悲痛不已，直說「馬上要過年團圓，卻發生這樣的悲劇…」。

霧峰警分局交通分隊長施博偉指出，現場留有約8公尺刮地痕跡，電線桿上也有撞擊點，研判死者當時有戴安全帽，疑撞擊力道太大，梁男摔進田裏時，安全帽破裂、還被拋飛出去，是否因車速太快釀禍？還待調查釐清。

(中國時報)