台灣燈會 水陸空視角展嘉義之美

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中國時報
／嘉縣報導

2018台灣燈會將於16日盛大展開，嘉義縣政府14日再推「水上燈區」、「水影舞集光雕」以及「懸空藝術」等3大燈區，以水陸空燈景突破傳統花燈與燈飾設計，運用不同視角多元呈現嘉義之美。

位於故宮南院的「水上燈區」，是由多位藝術家，透過琉璃、銅料，甚至LED光纖等媒材，融合院內至善湖面及湖畔等地景地貌所打造而成的燈組；「水影舞集光雕」則是運用光影，讓嘉義縣鳥藍腹鷴帶著民眾一同遊嘉義。

「水上燈區」的《時間之河》，以人類文明與河流密不可分為概念設計，利用5支約12到18公尺的LED燈條及水霧，在至善湖邊的草地緩坡構築成另一條河流。畢業於台北藝術大學新媒體藝術所的創作者丁建中表示，這是他第一次參與戶外大型地景創作，希望透過簡單線條展現河水意象，搭配水霧及自然風吹拂，建構出一幅如畫的美景。

「懸空藝術燈區」，則由美國藝術家Janet Echelman，用絲狀聚酯纖維，織成一張約900平方公尺的輕柔織網，並以5座高約16公尺鋼柱架設於高空，隨著風吹流動與光影變換，展現迷人風采，同時也打破傳統空間型態，是今年台灣燈會的創舉。。

其作品名為《1.26》，原因是Janet Echelman看了美國NASA和NOAA針對2010年智利地震後所做的模擬圖，發現震動瞬間加速了地球的旋轉，一天之中縮短了1.26微秒的時間，因而命名。

(中國時報)

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