國道警執勤受傷 內政部長探視

內政部長葉俊榮（右）14日赴宜蘭探視因公受傷的國道警察楊宇辰，並致贈慰問金與親手書寫卡片，為楊宇辰加油、打氣。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

去年父親節前夕，國道警察陳啟瑞、楊于辰在國道3號路肩戒護1輛故障車，卻因聯結車追撞、肇事，陳啟瑞傷重殉職，楊于辰雙腿骨折、臉部嚴重撕裂傷，共縫了400餘針，14日內政部長葉俊榮前往宜蘭探視楊于辰，為楊加油、打氣，也勉勵好好復健。

在農曆過年前葉俊榮與國道警察局長朱正倫、警政署督察室主任楊崇德等人，前往宜蘭慰問楊于辰，楊于辰1周有3天須復健，雖然已經可以拄著拐杖行走，但他說，腳底板因為碎骨影響，還有點腫，腳趾頭也沒辦法彎曲。

葉俊榮說，他前一陣子因膝蓋受傷，而且是拄枴杖走進立院，明白復健的重要，也知道過程其實是非常的痛，但進入復健後不能有任何悲觀，該努力的時候就要去努力。

他表示，交通部長賀陳旦曾對他說，交通順不順暢警察機關扮演60％至70％的貢獻度，春節期間的交通，警察扮演重要的角色，國道警察執勤環境辛苦，在交通秩序的執法與維護需要民眾的配合。

葉俊榮表示，處理國道車禍最為危險，大家都希望早點排除車禍現場，但過程中安全性的維護非常重要。朱正倫表示，國道車禍處理現在是要求盡量在20分鐘內，國道警察局特別注重員警執勤安全，並要求做到警戒SOP，也透過網路等方式向用路人宣傳，行車時須特別注意執勤員警的安全。

(中國時報)

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