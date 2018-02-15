雲林5觀光熱點 春節交管

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中國時報
／雲林報導

雲林縣警局針對歷年春節最會塞車的古坑鄉華山咖啡園區、綠色隧道、虎尾布袋戲館、西螺福興宮、北港朝天宮及武德宮等五大熱門觀光景點進行進行交通管制，另斗南分局也對劍湖山遊樂園區周邊交通加強疏導措施。

去年春節連續假期5天，台三線古坑綠色隧道每天湧入數千人，初一5285人、初二5028人、初三8132人、初四8088人、初五4438人，停車位一位難求，斗南警方規畫，台三線兩側路肩均可停車，慈靈宮停車場可免費停。

古坑華山咖啡休閒園區由華山派出所往上道路至福華宮，單向禁止停車，以維持車流順暢。

北港朝天宮周邊道路大年初一至初五，每天上午8點到下午6點公告為徒步區，共有9個路段，包括朝天宮大門至中山與民生路口、朝天宮西側民主路口至中山路口、朝天宮後方仁和路口至中山路口、義民路與民主路口至朝天宮西側民主路、中正與博愛路口至朝天宮西側中正路、大同與仁和路口至朝天宮後方仁和路、義民與中正路口至朝天宮西側中正路、義民與公民路口至朝天宮後方仁和路、博愛與大同路口至民主與博愛路。

進入朝天宮的熱門道路台19線經常壅塞，警方規畫改走媽祖大橋替代，沿線均設有指示標示供旅客參考。

台19線華南路及台糖量販店前兩旁道路，春節禁止停車，大型停車場設於北港大橋南端水仙宮旁，建議遊客提早停至在水仙宮，從北港觀光大橋進入朝天宮；第五河川局於北港溪高灘地也新闢大型免費停車場，停車數量可逾2000部，沿線均有指標引導。

(中國時報)

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