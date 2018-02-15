統一方法論 藍營必答題

2018年02月15日 04:10 中國時報 張亞中

有感於台灣民眾贊同統一與台獨的比率已經開始轉變，《中國時報》14日發表〈撬動統獨板塊的翻轉〉社論，提出未來的統一必須符合4個條件，也就是統一的「條件說」，包括：中華文化是台灣文化的主體、台灣人就是中國人、經憲政程序的同意、台灣要有好處。

這4個條件中，前面兩個取決於台灣自己內部的撥亂反正。近年來，民進黨以多元為訴求，宣揚台灣是一個多元文化的社會，但拒絕認同台灣的多元文化是以中華文化為主體，其目的在去中國化，走文化台獨的路線。民進黨不承認自己也是中國人，而主張台灣民族屬於南島語族，其目的為建立「一邊一族」論述。民進黨這兩個乖違的立場使得兩岸關係不僅不會好轉，反而會惡化，甚而促使大陸走向「急統」。

後面兩個條件是兩岸要共同努力的。簡單來說，是屬於統一的「方法論」問題，也就是在追求統一的過程中，兩岸應該用什麼方法才能照顧到兩岸人民的核心利益與價值信念。

在談兩岸統一時，首先應確定的原則是，不應該是誰吃掉誰，而是「共同締造」未來的統一。共同締造的過程中，不應讓任何一方委曲，而是相互的尊重與包容。經濟交流固然很重要，但是心靈的契合更重要。共同弘揚中華文化當然需要，但是兩岸如何創造一個和平的政治環境、建立一個可共同運作的機制，更是必要。

迄今為止，兩岸仍處在政治敵對狀態。除非直接「武統」，很難直接從敵對跳到統一。如果想要以和平的方式統一，就要有方法。第一步，兩岸應該努力結束敵對狀態，並在「相互尊重彼此為憲政治權」與「承諾主權不分裂」的前提下，簽署和平協定，讓兩岸可以在和平的框架中發展。在這個「和」的階段，兩岸應放棄武力作為工具，並協商在國際間的共同參與。

第二步，兩岸應在相關議題上建立共同體，從「分治」走向「共治」。在這個「合」的階段，兩岸各是憲政主體，但在相關議題上也應創造出新的主體，即步入兩岸「各有主體、共有主體」的階段，這也是歐洲統合的經驗，值得兩岸參考。

就方法論而言，「和合」是兩岸從「敵對分治」走向「和平統一」的最佳路徑。缺少這個過程，台灣就會有政客利用「敵對分治」現狀來強化「敵對」的作法，促使兩岸走向「主權分離」，北京也有可能直接訴求「武力統一」。有了這個和合過程，「台獨」就沒有任何滋長的空間，「統一」才有可能是和平、共同締造的。

該社論中還提到，由於缺少對於統一的共同認識，使得「國民黨或者藍營一直處在分裂的臨界」，也由於缺乏對統一的論述，使得所謂正藍或深藍「飽受賣台質疑」，「統一主張一直處在汙名化的狀態。這形成一種惡性循環，一方面讓在台灣主張統一的人愈來愈不敢說話，另一方面則讓國民黨更加避談統一。」

的確如此。國民黨或藍營如果避談統一，將不再有存在的意義。如果藍營自己沒有統一的「方法論」，亦難以凝聚。面對支持統一民調的快速提升，如何建立「統一」的「方法論」，不論是對藍營自己或是為了台灣的未來，已是刻不容緩了。

（作者為台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)