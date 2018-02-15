在股市大跌的時候心懷感恩

2018年02月15日 04:10 中國時報 丁學文

今年的寒流不但冷又長，還下雨下個不停，偏偏美股震盪還緊隨著花蓮地震突如其來地讓人措手不及。美股下跌是全球資本市場這次大跌的源頭，《經濟學人》還以〈美國正進行一場超大的經濟豪賭〉作為封面故事警示我們。受美股下跌影響，全球金融市場在2月以來紛紛回調。除了美國Dow Jones工業指數暴跌8.7%，S&P 500下跌8.5%以外，亞洲市場日經225指數下跌7.5%，恆生和上證指數均下跌超過10%，1月以來的漲幅被全部抹消，與此同時，全球匯市也遭遇調整。當我們迷惘看著台灣名嘴紛紛搖身一變成為地震專家之餘，全球財經市場確實陷入恐慌迷霧之中，我看見隨便買隨便賺的日子已經遠去，理性沉穩方能寧靜致遠。

全球股市與匯市的大幅調整看似沒有徵兆，實際上也有跡可循。從美國情況來看，1月非農業報告顯示，美國平均薪資水平超預期地同比上漲2.9%，創下自2009年6月以來的最快增速，美國稅改政策的落地還增加了大家對通貨膨脹的擔憂與預期，本已高聳入雲的股價、貨幣政策的反轉，以及財大氣粗的財政刺激終於讓金融市場的緊繃神經一夕崩塌。

如果通貨膨脹是各類商品與資產名目價格不斷上漲的情況，那麼通貨膨脹來了，股價不但不應下跌，反而應該有機會因為企業獲利增加而上漲。而債券殖利率升高，確實意味美國聯準會要升息，但投資人會不會立刻把錢拿走，其實還需要觀察。看看S&P 500過去1年報酬率近20%，是一般存款利率的近10倍，除非聯準會升息很急，否則投資人根本無誘因立刻棄股市而去。那這波股價下跌到底原因何在？只是大家賺飽了，下車休息一下？又或是某些知情人士看見了我們沒有看見的灰天鵝？還是一種莫名其妙的自己嚇自己，讓大家陷入恐慌？看來我們仍然像地震發生前一樣無感與無奈，卻總是因為一絲風吹草動而陷入莫名所以的慌張失措中。

我曾經和我一個大學同學開玩笑說：心理系畢業的同學股票操作應該要比我們經濟系的強，因為股市就是一群瘋子繞著小部分理性高手轉。這次股市大跌，有人問我，在這個位置是誰拚命在賣？我回答：正是那些高舉槓桿在大漲一開始買進的人。因為通貨膨脹及高利率對他們殺傷力極大，這不是你我這種普通投資人能夠理解的。經濟學裡面那個充滿理性經濟決策者的社會根本不存在，與其認為股市充滿一群理性的人，不如把它看作瘋人院，大部分股民都像瘋子一樣被人耍得團團轉地追高殺低。那麼問題來了，在這個不理性、不確定的場景裡面，我們怎麼辦？

大家想想，如果你不小心進到一個瘋人院，你會怎麼辦？如果是我，我會先不動，然後靜觀其變，否則我很快也會瘋掉。我要盡量避免跟他們在一起，得抽離出來，而且人多的地方不要去，特別是他們集體高呼買買買的時候。慢慢你會發現，市場並不是真的沒有規律，因為他們的情緒雖然難以控制，但是你只要保持清醒，他們的情緒就是你超額收益的來源。真正的機會來臨的時候，唯一能給你帶來買入勇氣的就是你對公司價值的認可，這個跟膽子沒有關係，沒有認知的膽識都是匹夫之勇。

你知道身處1987年美國股市大崩盤時的巴菲特在幹嘛？在暴跌那一刻，可能巴菲特是全美國唯一沒有關注崩潰股市的人。巴菲特的辦公室裡根本沒有電腦，他和往常一樣安安靜靜待在辦公室里，打電話，看報紙，看上市公司的年報。過了兩天，有記者問巴菲特：這次股災崩盤，意味著什麼？巴菲特的回答只有一句話：也許意味著股市過去漲得太高了。那是抄底機會來了嗎？其實一味等著抄底的人永遠都抄不到底。首先宏觀的預測是不靠譜的，其次，此時因為QE泡沫而趁機拉高出貨的人才不在乎什麼預測分析，他們腦海就是逢高出脫、獲利了結，而且就算未來有灰天鵝，企業就不運作了嗎？就沒有好企業能賺錢了嗎？與其花時間去做沒有意義的預測，還不如好好的把時間花在找到被低估的好企業上。在市場大跌的時候，給了你買入的機會，這是投資人應該心懷感恩的時刻，就像我們要心存感恩地面對地震災後一樣。（作者為創投合夥人）

(中國時報)