2018年02月15日 04:10 中國時報 蔡志弘

那天在餐館裡跟大陸朋友吃飯，老闆娘宏亮的聲音詢問鄰座的客人：「青菜要吃大陸妹，還是空心菜？」身旁的大陸朋友一頭霧水，滿臉疑惑地盯著我，我只能略顯尷尬低頭吃飯，不知如何向朋友解釋。類似的情境可不只一樁。幾個月前，一位經常往來兩岸的大陸商界朋友趁著飯局空檔問我：「台灣新聞常有斗大標題寫著『踹共』，我就想問，共產黨真有這麼惹台灣媒體討厭？非要拿出來『踹一踹』？」

朋友的詢問讓我一時哭笑不得，我只好趕緊向他解釋，所謂「踹共」是取閩南語「出來講」的諧音，也就是要求某人或某單位出面說明的意思，請大陸朋友千萬不要會錯意。

然而，不論是「大陸妹」或「踹共」，這些在台灣社會和媒體上經常可見的用字遣詞，或許原本都不帶有對大陸的敵意，而是傳統延續的用法，或是媒體「新創」的詞彙，卻在生活中潛移默化了我們對大陸的負面觀感，形成了負面的能量。

身為台灣人的我們不妨這樣思考：如果我們到大陸餐廳吃飯，就有一道菜取名為「台灣妹」，或者大陸媒體也創造一個新名詞叫「踹台」，取閩南語「出來殺（台）」的諧音，聽在我們的耳朵裡，會舒服嗎？

像這樣容易引起誤會，甚至引發仇恨對立的日常用法還有不少，尤其以網路世界為甚。例如台灣年輕網友喜歡用「426（指死阿陸）」來刻意貶低大陸民眾；用「人頭紙」或「草紙」指稱「人民幣」，好像「新台幣」就高人一等，這種心態要不得。

當然，大陸網友也有貶低台灣或台灣人民的用法，例如笑稱台灣人是「灣灣」，有諷刺如天真孩童的味道，也有人說，「灣灣」是指特別會「裝」的意思；再如把台灣人說普通話有點彆扭稱為「台灣腔」，潛台詞是「聽起來有點娘」。

上述日常用語，無形中拉遠了兩岸人民的心理距離，可能出自歧視、偏見，也可能只是無心之過，卻都讓傷害造成。這不僅激化了大陸「仇台」、台灣「反中」的情緒，也完全無助於消弭兩岸之間的誤解，反而助長了利用兩岸對立而謀取私利的政客野心。近日，遠見民調顯示，高達53%的年輕世代有意赴大陸發展，如果大陸民間仇台情緒高漲，你會放心你的下一代在大陸打拚嗎？

改善兩岸關係可以從自身做起，遣辭用字就是一例。蔡英文此次處理花蓮震災，用簡體字發文表達關心，宣示兩岸救災沒有距離，比起上次遼寧陸客團火燒車事件，更具人道關懷。

時值兩岸關係低盪，官方互不往來，民間社會的交流和理解，就成為兩岸最重要的潤滑劑，是維繫兩岸社會友善互動的基石。日常用語雖然只是小小的舉措和習慣的改變，卻可能產生「蝴蝶效應」般的影響力；鞏固了大陸對台善意的民心，而大陸對於政策的制定，也會體察民意走向，如此台灣的民生經濟和國家安全將更有保障。

（作者為大葉大學榮譽講座教授、前海基會顧問）

(中國時報)