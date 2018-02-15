2018年02月15日 04:10 中國時報 戚嘉林

日前中共習近平總書記在其十九大報告闡述對台工作部署時，宣示繼續堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

回首，「一國兩制」構想的初心，是鄧小平於1980年代中期為了解決台灣問題而提出來的，當時兩岸仍處於隔絕對峙，蔣經國以「三民主義統一中國」回應。斯時，台灣仍處於戒嚴年代，百姓莫敢異議，姑妄聽之。及後李登輝執政，打著「國家統一綱領」的旗幟反統一，卸任後坦承自己是台獨「實際的行動者」；接著的陳水扁，則是以「一邊一國」全盤否定「一國兩制」；2008年國民黨重返執政，以「不統、不獨、不武」和一中各表的「九二共識」力圖維持現狀，不願和大陸「通過談判實現兩岸和平統一」，形同柔性拒絕「一國兩制」。

1980年代時大陸經濟貧弱，人均所得遠低於台灣，故其對台灣的「一國兩制」宣傳長期難以著力；但改革開放，埋頭苦幹30年，其經濟發展取得舉世成就。2016年時台灣的GDP僅及廣東的42%，深圳人均GDP更是連續4年超過台灣。

與此同時，兩岸歷經30年的密切交流，台灣民眾對大陸社會進步的理解日趨理性，這也是為何當下台灣青年不乏熱衷遠赴上海、深圳就業，兼職博士和資深教授赴內地大學任教趨之若騖，廈門航空80名台灣空姐也已正式上崗，至於百萬台商在大陸安家定居，這些都形同實質接受「一國一制」治理，這在20年前是不可想像的。

甚至在蔡政府執政實施高強度的深化台獨政策下，《遠見》民調居然顯示「贊成與大陸統一」的民意上升，攀上10年新高。也就是說，今天在台灣講「一國兩制」是可行的，因為兩岸要談融一，就必須以「一國兩制」為基礎進行談判。

台灣實施的「一國兩制」肯定是台灣版的台灣模式，因為這是新生事物，在過程中需要不斷探索豐富。我們應理性主動地開始探索，不可因「台獨」、「獨台」長年的扭曲而心存掛礙。

基於民族大義，北京絕不可能吞下「兩岸兩國」的苦果。我們應把握習近平十九大坦誠善意呼籲，堅持「和平統一、一國兩制」的新時代歷史機遇，在兩岸關係和平發展的進程中，探索從政治、司法、稅制、經濟、貿易、教育、文化、軍事、外事、警務等各個領域法令規章，在「一國兩制」下如何銜接與運作的細節，亦即具體探索台灣版的「一國兩制」模式內涵，甚至包括台灣民眾參與人大、政協中央治理的名額與機制等，以面對兩岸問題的最後一里路。

（作者為中國統一聯盟主席）

(中國時報)