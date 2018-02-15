2018年02月15日 04:10 中國時報 戴遐齡

日前立法院通過大規模減稅方案，特別針對月收入3萬元以下的低收入家庭或個人，這項以青年為主要減稅目標，讓大多數為月收入不足3萬元的低收入年輕族群，能夠因新政策減少幾千甚至於上萬元的稅金，雖也不無小補，但這種做法只是短線操作，存在著「授人以魚不如授人以漁」之憾，其間的差距，恐怕青年朋友們，都如寒天飲水，冷暖自知。

對許多年輕族群而言，他們不太在意職業生涯的初期，體驗幾年相對低薪的壓力，尤其是開創性傾向很強的年輕人，他們真正在意和重視的是工作機會以及未來發展的空間，具體標準自然是加薪及職務的成長空間。

如果政府真的重建充滿希望及機會的台灣，年輕世代自然會順著友善的環境，一步一腳印地走過來，當然可以充滿信心，也相信明天會更好。可惜今天的台灣社會，距離年輕人可以接受的標準實在有些遠。因此，我們必須檢討，今天大學畢業生除了起薪低外，在4年大學生涯中，是否能順利得到相當水準的協助；是否鼓勵有創意的年輕朋友們，放手一搏開創自己的未來？

台灣的未來發展前景，是重中之重的課題，政府必須正視人民的信心危機，思考如何才能重現如上世紀80、90年代的光景，並做出正確的決定及選擇，帶給台灣年輕人對國家社會及個人前途的信心！

台灣年輕人走向全世界，包括中國大陸，尋找自己的希望和機會，並非台灣的末日，反倒是台灣在世界發揮影響力的契機。我們不應該、也不需要過度負面解讀年輕人出走去，但也不能自我安慰。畢竟年輕人在現階段，真的是很困難找到好的工作、希望、機會。

政府政策應全面啟動改革機制，處理所謂的五缺問題，以提升企業在台投資的意願，提供年輕人優質的就業機會。若台灣年輕人大學畢業後，有2、3個不錯的工作機會供選擇，自然會帶動更多、更加平衡的人才流動，台灣社會就可能重返主流，創造正面能量和良性循環的機會之島。

當然，好的工作機會也要有優良的人力資源，大學高教也應該真誠地面對挑戰，大幅度改變、提升高教品質。就台灣年輕人的外語能力而言，目前的情況是絕對不足的。因此，高等教育應協助青年提升國際競爭力和增加就業機會。

高等教育除了提供部分有興趣從事高深學術研究的學生，繼續研究高深學問外，最重要的是，培養大多數的學生，擁有經營生活的能力，畢業後順利找到一個高薪、穩定、有發展潛力的好工作，讓他們完成自我實現擁有幸福的生活，並服務人群、貢獻社會。

（作者為台北市立大學校長）

(中國時報)