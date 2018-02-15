銳實力掀新冷戰 兩岸冷靜以對

2018年02月15日 04:10 中國時報 主筆室

隨著大陸綜合國力的提升，西方世界的政經媒精英也逐漸不再隱藏其焦慮，去年底出版的一期英國《經濟學人》的封面故事中，即以〈銳實力：中國影響力新模式〉為題，以夾敘夾議的筆法正式揭開了全球對這個議題的關注，也為長久以來西方所炮製的「中國威脅」論述中，增添了一個嶄新的概念工具。身陷大國棋局的台灣，也不能不關注這個議題的發展。

《經濟學人》聲稱大陸所發展的這種「銳實力」（Sharp power），不同於以往所提示的「軟實力」，是一種「能穿透文化壁壘，改變西方價值觀的利刃」。文章中分析大陸近幾年如何利用簽證、撥款、投資和文化等手段滲透其他國家，企圖控制西方國家的意見領袖，並舉例澳洲和德國是最早發現、甚至身受其害的國家，文中並倡議西方各國宜及早聯手，避免大陸插手干擾，進一步控制國家的政策和民意。

事實上，「銳實力」的提法並非始於《經濟學人》，而是來自美國國家民主基金會去年12月分的一份報告。這篇報告的標題為〈銳實力：崛起的專制主義之影響〉，指出中國和俄羅斯花費數十億美元鉅資，藉由諸如人文交流、文化活動、教育項目以及傳媒和資訊等各種手段，在世界各地營造公共輿論和觀念。其影響既不像硬實力那樣具有強制性，也非循軟實力那樣的魅力攻勢，因而稱之為「銳實力」。報告中形容這種「銳實力」是中國的「長槍匕首，甚至是注射器」。

配合此一概念炒作的同時，去年底美國國會暨行政當局中國委員會還以《中國長臂：輸出具中國特色的威權主義》為題舉行聽證會，撰寫報告的智庫代表出席做證，直指大陸正積極影響全球言論及通訊，對民主言論及辯論有負面影響，即使是對各民主體系也有影響。

昔日創製「軟實力」一詞的美國學者奈伊，也在今年1月的評論網站上撰文回應「銳實力」的討論，指控大陸國際廣播電台暗中資助若干國家的電台，是在間接操控資訊，根本就屬硬實力的一種。

面對西方官方、智庫與媒體這一連串的語言攻勢，大陸官方與學界的反應相當平淡與低調，這與上個世紀90年代面對「中國威脅論」的倡議，以激烈的「妖魔化中國」反應完全不同。綜合大陸學界相關人士的看法，多半認為這一概念的推出和隨後的炒作，只是體現出西方知識界、學界和精英階層在面對全球變局時的焦慮，另一方面，也呈現西方世界、尤其是美國對其全球領導權可能會「旁落」的擔憂。

其中，更為關鍵的焦慮或許是擔心隨著中國的崛起，自身體制的吸引力會下降，加上中國日盛的國力及其迥異於西方文明的價值觀，正在改變西方對政治、對國際秩序、乃至對文明本身的認知。

大陸低調的反應，除了反應本身的自信，更多的或許是對大國政治風險的認知與算計，畢竟這波圍繞「銳實力」的討論，順帶有不少論述同步提及了所謂的「修昔底德陷阱」，即古希臘著名歷史學家修昔底德認為，當一個崛起的大國與既有的統治霸主競爭時，雙方面臨的危險多數以戰爭告終。

對大陸而言，綜合國力的成長還有很大的空間，何苦要伴隨著國際倡議的「新冷戰」起舞？特別是日前美國私人企業SpaceX的「獵鷹重型」火箭在美國佛羅里達州首次發射成功，大陸官方與民間皆坦然承認中美科技實力差距仍大，其中所反映出的態度很明顯是既不妄自菲薄，也不盲目自信自欺。

對比美國與大陸近幾年藉著概念創製，所啟動的話語權博弈，其實挺有趣。西方提出的是諸如「亞太再平衡」、「印太戰略」乃至最近的「中國銳實力」等針對性很強的概念，究其實就是想營造一個戰略圍堵的「新冷戰」氛圍，相對地，大陸在各種國際場合中所提出的「一帶一路」、「人類命運共同體」、「新型國際關係」等概念，除了爭取國際輿論的理解，也獲得不少發展中國家的回應，這一來一往之間，形成了一種挺微妙的合縱與連橫的博弈。

對台灣而言，同樣不宜落入相關概念炒作的文字障中，認清相關概念背後的戰略意圖與客觀現實，對自我的硬、軟實力乃至巧實力都要有理性的認知，才不致在複雜大國棋局中迷失自我。

(中國時報)