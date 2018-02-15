2018年02月15日 04:10 中國時報 主筆室

台大自主行動聯盟籌備會號召師生在大年初六走上凱達格蘭大道，向蔡總統及教育部長潘文忠「拜年」，呼籲教育部尊重台大遴選委員會透過合法程序選出的新任校長管中閔。

台大校長遴選委員會在今年1月5日，就5位校長候選人進行了兩輪投票後，由管中閔勝出。不過，隨後發生各式各樣的抹黑風波，讓管中閔無法在預定的2月1日順利就任。遴委會遵照教育部指示再舉行會議，確定管當選資格無疑義，並將結果報教育部，但教育部仍不放行，日前發出第7次公文，要求遴委會說明投票過程。

不少台大師生對教育部刻意「卡管」找碴，忍無可忍，決定走上街頭要蔡政府「還我校長」；事實上，在決定採取這項行動之前，包括40多位中研院士、40多位前正副院長、400多位教授以及4000多位台大師生，共同連署抗議政府刁難合法校長管中閔就任，抗議書已送交蔡英文、賴清德及潘文忠多日，但政府沒有回應。

反對管中閔陣營所提出的事證，已經過遴委會再三查證並說明，但教育部顯然還不滿意，要求遴委會說明開會時的細節，如此沒完沒了，難道真如網路戲言，教育部是要湊到12道金牌，硬把管中閔的人事收回嗎？

綠營重批管爺所謂獨立董事一事，他在系務會議提報過，公司重大訊息也發布過，現在教育部卻在比賽過後定個遊戲規則，要把管中閔拔除，豈不荒唐？倒是陽明大學新任校長和遴選委員會召集人同任心悅生醫獨董，為何不見教育部、綠營人士口出一語？

此事關係政治惡勢力的無限上綱，不管你是不是台大師生，都不應該漠視。聲援管爺、守住台大，遏止政治黑手介入學術界！

(中國時報)