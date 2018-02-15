台大首任黨委書記潘文忠

2018年02月15日 04:10 中國時報 劉屏

台大沒有黨委書記，台灣任何一所大學都沒有黨委書記。然而近來事態發展，在台大校長之上，已然有了新職位，其權力之大，可以決定校長能否上任，可以把遴選委員會踩在腳下，儘管委員會中有3位成員是此人選派的，權勢之大，簡直把大學自治視為無物。

展望未來，就算校長獲得此人的「恩准」而上任，此人也可以隨時找個小鞋給校長穿，甚至隨便「據報載」就來查辦，讓校長苦不堪言。這樣的職位，台灣或任何一個法治國家都無以名之，只得借用大陸術語，稱之為「黨委書記」。

這個春節，不知道教育部長潘文忠要怎麼過。各界質疑教育部竭盡所能阻擋管中閔接任台大校長，也愈來愈相信潘文忠竭盡所能向民進黨當局交心表態。潘是甘為一黨之鷹犬，還是寧為國士之表率，但在一念之間。

要說教育部或潘文忠一手挑起台大校長風波，未必公允，因為幕後有多少不為人知、甚至不堪聞問的運作，恐怕不是潘文忠一人說了算。民進黨執政當局究竟哪些人下了哪些指令，外界尚難窺其全貌。

然而，核准的權力在於教育部，潘文忠是拍板的人，也就是必須對歷史負責的人。他不點頭，任何一所大學的校長都無法上任，所以他不但是台大的黨委書記，他簡直可以成為任何一所大學的黨委書記，君不見，這幾天的大學校長上任，是誰監誓？是誰致詞？

依照大陸的《高等教育法》、《高等學校基層組織工作條例》等規定，最高領導是黨委書記，不是校長。這些黨委書記不像校長那樣普遍擁有崇高的學術地位，倒是很多都曾在政府部門任職。他們在學校裡主要負責政治思想工作。對，他要確保師生的政治思想正確，當然更要確保未來校長的政治思想正確。台灣的「潘書記」是不是正在旗幟鮮明地保衛校園「政治思想正確」？

「鐵頭」趙耀東部長在立法院答詢時，曾高聲說道「紅頂子就是紅頸子」，意思是：身為國之重臣，都隨時準備殺頭了，還在乎去留！1973年，水門案最後階段，美國總統尼克森擔心真相曝光，命令司法部長李查遜撤換特別檢察官考克斯。李查遜拒絕了，當即請辭。尼克森立刻任命司法部副部長羅克蕭代理部長，並命令羅克蕭撤換考克斯。可是羅克蕭也拒絕了，並立即請辭。那天是星期六，總統一天之內幹掉了兩位部長，史稱「星期六大屠殺」。

幾天後，民意調查顯示，反對尼克森的首次高於支持尼克森的，亦即越過了死亡交叉。緊接著，愈來愈多國會議員主張彈劾尼克森，最終尼克森辭職下台。所以這場屠殺，表面看起來是尼克森揮舞大刀，其實最終是尼克森倒在刀下。那幾位不肯向權勢低頭的司法官，成為忠於良知的典型。

寧可不做官，也不能無理撤換特別檢察官，尤其如一位司法官所說，「絕不能讓人以為我為了保官位而屈從總統」，這樣的風骨，堪稱國士。曾在小學任教的潘部長，當年應該教導過小朋友認識「士」這個字，應該也教導過小朋友「身教重於言教」，何妨以身作則，讓國人認識什麼叫作「士」。

(中國時報)