溯及既往 回到獨裁專制？

2018年02月15日 04:10 中國時報 羅瑩雪

民進黨再度執政後，一再大玩溯及既往的把戲。繼《不當黨產處理條例》、《促進轉型正義條例》後，又藉口避免財團法人被利用於洗錢要修正《財團法人法》，規定民國38年以後政府接受日產或捐助成立的財團法人都視為政府捐助，即使政府股權已被稀釋，仍然必須依照當初捐贈比例占有董事會席次。這樣一來，許多原本不受政府監督的財團法人，如蔣經國基金會、中技社等都回到政府手上，甚至連董事長都由政府派任。

說是為了防制洗錢當然是狡辯飾詞，沒人相信。沒有一個民主國家防制洗錢的規定如此蠻橫地將手伸入民間團體。若防制洗錢有此需要，研擬《洗錢防制法》極其用心思考、極其嚴密的法務部，豈可能未將此納入《洗錢防制法》中？

民進黨再三制定的溯及既往法律，嚴重違背民主法治的基本原則，是大開民主法治的倒車。

刑事法上有所謂「無明文不為罪」的重要原則。也就是人的行為應受行為當時之法律規範，不能以事後才制定的法律追究先前行為的責任。事實上這也是一個最淺明公平的事理。無人能未卜先知預測未來而依當時不存在的規定行事。何況，如果未來的法律可以規範先前的行為或狀況，那未來的法律可能一變再變，人們如何知所適從？

此外，各法治進步國家在民事債權上也都有行使權利之時效規定。

我國《民法》參照多數國家立法例，規定一般債權的時效最長15年，即使有抵押權擔保也只能再延長5年，這是為了維持社會與法律秩序的安定，避免時間久遠後顛覆前已然平衡穩定之狀況，造成混亂。民進黨修法動輒溯及60、70年以前，不但大肆攪亂現狀，製造很多問題，而且引發強烈不安。無人知道未來法律還會如何變動，更不知事情要如何做才算妥當？依民進黨的做法，任何事情要長治久安都成不可能實現的妄想。

民主國家的法律制度不是這樣瞎搞的。這樣修法其實只應了一句話「民進黨說了算」。這些立法已使我國政體倒退回到中華民國創立以前的專制獨裁君主體制了。民進黨真的想在還沒修改黨名前，就把我們得之不易的民主法制拋棄了嗎？（作者為前法務部長）

(中國時報)