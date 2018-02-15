官爺卡管爺 毀高等教育

2018年02月15日 04:10 中國時報 劉廣定

台灣的高等教育問題重重，在各種國際評比中，近來逐年名次退後，亟待正視。英國的《泰晤士高等教育》（簡稱THE）對世界各地的高等教育進行評比最具代表性。因就全世界而言，有5項指標：學術研究收穫、學術研究影響力、教學、國際化、產業收入，但對亞洲的大學，再加1項畢業生就業，各項比例也有不同。

這兩種評比基本上是平行的，但有一些例外，差異較大的是南韓新設的國立蔚山科技院，亞洲評比為第22，但世界評比為第201～250。差異不大的是亞洲評比，北京清華大學第2、北京大學第3、香港城市大學第14、中國科技大學第15、復旦大學第16。但世界評比，北京清華大學第30、北京大學第27、香港城市大學第119、中國科技大學第132、復旦大學第116。

評比結果對台灣高等教育影響大的是大陸、香港、澳門、新加坡和馬來西亞的大學名次。台灣的大學中，唯一列在THE全球評比前200名的只有台大，但名次每年退後，從2013年的第134名，降到2018年墊底的第198名。

亞洲的評比，台大2018年為第26名，低於2017年第24名和2016年第15名。上述五地區中2018年超過台大的有14校，包括：新加坡國立大學、北京清華大學、北大、香港大學、香港科技大學與南洋理工大學，香港中文大學，香港城市大學，中國科技大學，復旦大學等。2018年前50名的大學還有：新竹清華大學（36）、台灣科技大學（42），台灣3校都比2017年退步。

高等教育的評比結果，無論各校願意承認與否，對學生的影響決不可忽視。高中生選擇大學，只要家庭經濟與個人能力可及，多數都是盡量選最好的，名次較前的，在在影響學校的發展與改進。對於在全球和亞洲地區明顯逐漸落後的台灣高等教育而言，除了師生願意團結向上外，領導階層之智慧與能力尤其重要。

對台大而言，自去年6月前任校長因論文事件黯然放棄連任以來，校長職位空缺已8個月。依照教育部早已核定的辦法，並有教育部代表參加，台大校務會議也通過的人選，所遴選出的校長，卻以種種理由遲遲不予核准且反覆其辭。這群官僚賣弄權威，自以為是，阻擾台大的發展前進，不言而喻。

再者，近日教育部核定的「高教深耕計畫」經費大幅縮水。台大只有18億，為去年的6成，THE評比亞洲第42的台灣科技大學且僅有3億。教育部不想台灣的高等教育在國際競爭劇烈的時代中能立於不敗之地，加強扶植已嫌稍遲，怎可在人事、經費上橫加摧折呢？至盼教育部別再毀了台灣的高等教育了。（作者為台灣大學化學系名譽教授）

(中國時報)