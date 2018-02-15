2018年02月15日 04:10 中國時報 邱祖胤

21世紀是人魚世紀，《羊男迷宮》導演戴托羅新作《水底情深》，刻畫冷戰時代的人魚實驗所掀起的美蘇諜戰與啞女情深，獲本屆奧斯卡13項提名；韓劇《藍色海洋的傳說》同樣取材人魚傳說，不但在韓創下高收視紀錄，在台灣也一再熱播。

其實不只這兩部作品，21世紀與人魚相關的影視創作，還包括周星馳電影《美人魚》，以及宮崎駿《崖上的波妞》，人魚故事不再只是愛情的寓言，而是對人類世界全方位的徹底反省。

《水底情深》描述人魚被美國官方捕獲，被拿來當成對抗蘇聯的祕密武器，兩國情治單位與科學家展開角力，人魚命在旦夕。所幸透過一位啞女的營救，使人魚出現一線生機，兩個不能說「人話」的生物，透過心意相通與真誠相待，進行一場攸關愛情與生存的歷險。

劇情背景設定在冷戰年代，正是美蘇兩大陣營軍事與科學競爭最白熱化的時期，兩造相互猜忌，即便溝通，也只是各說各話，就像人類在面對異已、異類時，永遠堅持本位主義，只顧自己的最大利益，面對非人類的人魚更是如此，不但不願傾聽，遑論尊重其生命。電影將主角設定為不能說話的弱勢女性，雖稍嫌刻板，其諷刺人類驕傲自大的意圖卻非常明顯。人類不獨對「異類」易產生敵意，面對弱勢者，又何嘗不是一副高高在上的姿態？

再看韓劇《藍色海洋的傳說》，2016年底由《來自星星的你》、《主君的太陽》團隊聯合推出，由當紅李敏鎬和全智賢主演，改編自韓國野史《於于野譚》，男性人類與女性人魚苦苦相戀，排除萬難穿越時空，到了現代依然得遭逢各種險惡的挑戰。

有趣的是，劇中男主角乃詐騙集團主要人物，自己亦捲入家族財產繼承的爭奪戰之中，隨時有性命之憂，直到再次與人魚相遇，為了守護真愛，大徹大悟，棄惡從善。在安徒生童話原著中，美人魚為了愛情上岸，做了許多犧牲，不能說話，身如刀割，最後不能與有情人成眷屬而化為泡沫，下場悲慘，若世人終能從中得到什麼啟示，恐怕也只局限在對愛情的悲觀，請大家眼睛擦亮些，別愛錯人。

到了《水底情深》、《藍色海洋的傳說》，乃至《崖上的波妞》，女性的角色不再那麼悲苦，面對愛情，不但大膽示愛，採取主動，甚至助愛人一臂之力，化險為夷，度過難關。可以說這些經過改良的21世紀現代童話，更有啟發性，也更能鼓舞人心，不但走出愛情的象牙塔，還進一步呼籲溝通、化解分歧，一如海納百川，生生不息。

若心中有愛，非我族類，亦能攜手創造幸福；若心中無愛，同為人類，能否放下成見，互相傾聽，共創未來？人魚故事，可謂充滿弦外之音。

(中國時報)