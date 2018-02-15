狗年賞藝 洪易裝置有夠旺

新北市政府大廳展出藝術家洪易的裝置藝術作品《有夠旺》，以台灣土狗為發想，嘴裡叼著金色骨頭，象徵新年吉利財富旺旺來。（中央社）

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中國時報
／台北報導

戊戌狗年，與狗相關的展覽或文創商品紛紛出籠。故宮除了推出的狗年大月曆早早就被搶購一空，南院也欲藉著展出郎世寧《十駿犬圖》吸引人氣；本土藝術家洪易的新作《有夠旺》咬著金骨頭在新北市政府坐鎮，文創品牌也各玩出狗年的吉祥富貴新意。

台北故宮歷年均針對生肖，推出特製的年度月曆，今年推出的戊戌狗年大月曆，精選了院藏與狗有關的書畫，包括郎世寧《十駿犬圖》系列，清沈振麟《畫狗》，清金廷標《仿陳書畫眠犬》等，推出不久就搶購一空。

同時，故宮南院也特別策畫了「戊戌狗年‧喜迎上元南院年度特展」將《十駿犬》圖中的8幅，分兩檔每檔4幅，在南院展出至5月27日。

故宮月曆 搶購一空

本土藝術家洪易過去亦多有生肖相關創作，今年的新作《有夠旺》以台灣土狗為發想，身上繪有蓮花與雙喜圖案，口中咬著金色骨頭，象徵新的一年咬著財富而來，《有夠旺》在新北市政府市民廣場展出至3月2日，除了應景的犬類作品，也展出牛、馬、龍等，展現繽紛的動物嘉年華及濃濃年味。

文創品牌 玩出新意

學學文創自2008年起進行為期12年的「感動生肖藝術家彩繪」助學活動，今年邀請到莊普創作「感動狗」原型，素胚造型以連續的幾何積木形式構成，頭部圓弧表面微微突起形成似耳似鼻的樣貌，凸顯狗敏銳的眼、耳、鼻，昂首而立守護家戶的姿態。今年並邀請了30位藝術家、建築師及設計師共同進行彩繪創作。

吳炫三的《好朋友》，用粗線條繪出狗與人的親密情感；李重重的《小狗的日記》，認為狗為人類帶來溫暖與勇氣。「感動生肖藝術家彩繪」推薦各界收藏，募款所得投入美感教育的助學課程。

(中國時報)

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