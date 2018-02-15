狗兒忠貞 古人詩畫詠頌

2018年02月15日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

歷代詩人對狗多有詠頌，唐代詩人曾唐的《小游山》：「冰屋朱扉曉未開，堆得金策扣瓊台，碧花紅尾小仙犬，閑吠五雲嗔客來。」這首游仙詩中的小仙狗，見了客人閑吠幾聲，充滿人間的歡樂與情趣。

清代詩人宋琬曾寫《舟中見獵犬有感而作》：「秋水蘆花一片明，難同鷹隼共功名。檣邊飽飯垂頭睡，也似勱雄髀肉生。」引用劉備的「吾常身不離鞍」、「髀裡肉生」的典故。借詠犬而托物言志。宋蘇東坡的《詠犬》詩云：「畫馴識賓客，夜悍為門戶」靈活刻畫了狗的特性。

西方也有不少與狗有關的典故，如希臘詩人品達羅斯在其《哀悼頌》中有詩句：「Every dog at last have his day.」藉狗暗喻的是貧賤的人，但也由此衍生為今日所謂「每個人都有自己風光的一天」。

西洋繪畫中亦有不少以狗作為主題的畫，如法蘭德斯畫派創始人揚．范．艾克的《阿諾爾菲尼夫婦像》，大多數人關注的是新婚夫婦緊握的手，或是鏡子反射出的的婚禮見證人，據日本藝術史家宮下規久朗解讀，這幅畫的重點，在於畫面中央，女人腳邊那隻不起眼的長毛狗。

宮下規久朗指出，狗在西洋古典繪畫中不只象徵忠誠，也暗喻妻子對丈夫的忠貞美德；此外，這幅畫除了狗，還有鏡子周圍鑲嵌著代表夫婦虔誠信仰的耶穌受難圖，吊燈上點著一根代表神同在的蠟燭，這些都是象徵「美德」的母體，因此狗在這個場面中，代表著新婚妻子的忠貞之心，是不可或缺的存在。

(中國時報)