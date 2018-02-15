台灣自由度上升 原住民是關鍵

「原住民族語言發展法」去年通過上路，圖為原民會主委夷將．拔路兒。（原民會提供）

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中國時報
／台北報導

台灣自由評比度再往上攀！根據美國「自由之家」（Freedom House）最新公布的自由度調查，台灣2017年分數來到93分，較前一年進步2分，評等穩居「自由」；調查中提到，其中最主要的關鍵因素之一，便是台灣於去年通過且生效的「原住民族語言發展法」，明訂16種原住民族語為官方語言，並可在立法及司法事務正式使用。

根據最新「自由之家」的2018年世界自由度報告之台灣報告，最高分100分當中，台灣2017年拿到93分的高分；其中「政治權利」部分，台灣分數為37分（最高分40分），得分和前一年相同，「公民自由」部分則拿到56分高分（最高分60分），較去年多2分，也是台灣整體分數向上攀升的關鍵。

報告內容中提到，台灣之所以可獲得如此高的分數，有兩大關鍵因素：一個為大法官會議於去年5月透過釋憲宣布，「民法」中排除同性婚姻的規定，與「憲法」保障人民婚姻自由及人民平等權相違背；另一關鍵因素，則是台灣去年通過且生效的「原住民族語言發展法」。

該調查報告在「法治」章節中，就「法律、政策及作法是否對人民一致平等」部分指出：「2016年蔡英文總統代表政府，首度為原住民族數世紀來所受苦難和不公正式道歉，並設置『原住民族歷史正義與轉型正義委員會』，調查其在歷史上所受之苛待。2017年6月『原住民族語言發展法』生效，官方認定16個原住民族所使用之語言，均列為官方語言，且可在立法事務及司法程序中使用。

而在同年8月，台灣第一個原住民族廣播電台開始使用16種原住民族語言廣播。」也因此，台灣在該項取得3分（最高分4分）的分數。

原民會表示，肯定該國際組織的指教，也強調蔡總統代表政府向原住民族道歉，是台灣原住民族政策的發展關鍵，未來會持續全力落實各項原住民族政策主張，打造正義、多元平等的社會。

(中國時報)

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