生肖小品 找出專屬真命旺狗

法藍瓷的限量生肖作品《十全十美．十駿犬擺設》。（法藍瓷提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

迎接狗年的各式禮品已紛紛上市，今年「TALES神話言」邀請澳籍時尚設計師聯手打造，以東西方色彩風格融合節慶元素，推出「犬轉乾坤．五福臨門」系列禮盒，以中國五行的金、木、水、火、土元素，結合5隻福犬─青福、紅福、黃福、金福、玄福，每個人可以依據自己的五行，找到自己專屬的「真命旺狗」。

為了讓禮品突破靜態，成為傳遞情誼的互動平台，「TALES神話言」狗年禮盒再推出「滴禮」，結合手機NFC近距離無線通訊科技，只要把手機靠近禮品上的「滴禮」便能輸入生日進行節氣五行推算，找到最速配的幸運福犬，另外，送禮者也可寫下祝福語或是錄下一段影片、一曲音樂，透過「滴禮」傳送給對方。

法藍瓷在戊戌狗年前夕則推出了7款瓷品，其中全球限量百件的「十全十美．十駿犬擺飾」是法藍瓷首度於生肖年推出的限量作品，設計師周三裕將台北故宮典藏的郎世寧十幅《十駿犬圖》合而為一，背景則取《百駿圖》長卷中的一段，呈現靜逸和諧，十犬齊聚，興旺繁榮的意象。

生肖小品今年則有象徵財富與尊貴的獅子狗椒鹽罐，取其「富貴雙全」之意；小擺飾如「長春常富」青花狗，以長春花為元素，象徵健康與財富長存；「旺富如意」以獅子狗結合如意，寓意納福招財、趨吉避凶，均有和樂興旺的吉祥祝福寓意。

(中國時報)

台灣自由度上升 原住民是關鍵 人界唱遊3

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。