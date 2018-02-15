生肖小品 找出專屬真命旺狗

2018年02月15日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

迎接狗年的各式禮品已紛紛上市，今年「TALES神話言」邀請澳籍時尚設計師聯手打造，以東西方色彩風格融合節慶元素，推出「犬轉乾坤．五福臨門」系列禮盒，以中國五行的金、木、水、火、土元素，結合5隻福犬─青福、紅福、黃福、金福、玄福，每個人可以依據自己的五行，找到自己專屬的「真命旺狗」。

為了讓禮品突破靜態，成為傳遞情誼的互動平台，「TALES神話言」狗年禮盒再推出「滴禮」，結合手機NFC近距離無線通訊科技，只要把手機靠近禮品上的「滴禮」便能輸入生日進行節氣五行推算，找到最速配的幸運福犬，另外，送禮者也可寫下祝福語或是錄下一段影片、一曲音樂，透過「滴禮」傳送給對方。

法藍瓷在戊戌狗年前夕則推出了7款瓷品，其中全球限量百件的「十全十美．十駿犬擺飾」是法藍瓷首度於生肖年推出的限量作品，設計師周三裕將台北故宮典藏的郎世寧十幅《十駿犬圖》合而為一，背景則取《百駿圖》長卷中的一段，呈現靜逸和諧，十犬齊聚，興旺繁榮的意象。

生肖小品今年則有象徵財富與尊貴的獅子狗椒鹽罐，取其「富貴雙全」之意；小擺飾如「長春常富」青花狗，以長春花為元素，象徵健康與財富長存；「旺富如意」以獅子狗結合如意，寓意納福招財、趨吉避凶，均有和樂興旺的吉祥祝福寓意。

(中國時報)