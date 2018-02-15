趙小僑繼子：終於可一起圍爐

2018年02月15日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

劉亮佐（左起）、趙小僑去年完成終身大事拍婚紗照，兒子劉子銓也一起入鏡。（資料照片）

趙小僑與劉亮佐愛情長跑多年，終於在去年舉行婚禮完成終身大事，今年是她首度以家人的身分留在劉家過農曆年，她說，往年都會回高雄陪爸爸過年，年初二才回「男友家」。和她早就情同母子的15歲兒子劉子銓笑說，每次小僑回高雄，他就超想念她，會每天從一早就跟她視訊，一直問她為什麼還不回來，今年是小僑第一次以「媽媽」身分陪他們過年，他開心地說：「我超級期待的！終於可以一起吃年夜飯了！」

劉子銓習慣直呼趙小僑「小僑」，但這句「小僑」，聽在旁人耳裡，其實比叫媽媽還親暱。他說小時候的自己個性害羞、容易緊張又愛哭，每天都只想黏著爹地，吃的是微波食物，直到小學二年級，小僑進入他們父子的生活，才發生改變。「雖然奶奶也很愛我，但有了小僑後，我才真正感受到什麼是母愛！」他說永遠記得小僑為他做的第一道義大利肉醬麵的味道，因為知道她本來只會煮泡麵和洗米，所以對她更感恩，「她是上帝派來的天使！」

陪繼子對戲

劉子銓如數家珍地說著小僑讓他感動的事，他小五時演出《綠野仙蹤》，當他覺得自己演得不好、被老師訓話時，是小僑一直幫助、鼓勵、支持他並且安慰他，演出當天他生病發燒想嘔吐，但上台演出時，雖然台下有那麼多人，他卻能一眼認出小僑和奶奶就在那裡為他加油。

去年夏天他去美國緬因州參與籃球營隊，小僑陪他去當地長住，8月中才回台、8月底就要主演陳慧翎導演《你的小孩不是你的小孩》其中一個單元《媽媽的遙控器》，當時台灣的其他演員都已經在上課，小僑在美國時就陪他對戲，一場戲一場戲的對詞練習，「小僑和爹地總是支持所有我想要做的事，這和其他同學的父母不太一樣。」

訪談過程中，母子兩人很自然地就會親親、抱抱，不過小僑承認自己是個有點強迫症的媽媽，常忍不住碎念、講話刻薄，遇到正青春期的劉子銓，偶爾也會有氣氛緊繃的時候，「我重視的是態度，因為他是個很鬆、靈魂很自由的孩子，他今年5月要考會考，但國中最後一年才從國際班轉會考班，而且他只有一個志願，就是復興高中戲劇班，所以會比其他同學更辛苦，我希望他的學習態度更積極點！」不過，他們不會吵架，「他頂多是會不耐煩，不會回嘴或回嗆。」

花時間陪伴

劉子銓坦言，小僑太生氣時會罵一堆，「當她罵我時我會不爽，但我當下都不會講話，因為我總是會發現她才是對的！我知道她念我全都是為了我好，如果不愛我就不會念我了。」且小僑如果覺得自己說得太過了，也會主動跟他道歉，有次她急著出門，就寫字條給他，還費心用「小王子」的信封裝著，貼在廁所馬桶正前方，「因為她知道我蹲廁所都要蹲很久。」

小僑說，這一切都是難得的緣分，「我其實沒有對他特別好，只是花很多時間在陪伴他，而他都感受到了。」她覺得自己很幸運，她是個有控制欲的人，剛好兒子很聽話、很黏她，也很少會回嘴，他們之間什麼話都會講開，沒有祕密。甚至兒子還會買母子鞋送她，讓她非常感動。

(中國時報)