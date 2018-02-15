劉子銓盯小僑健康盼添弟妹

2018年02月15日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

趙小僑（右）和劉子銓在迪化街逛得不亦樂乎，連生活用品店的小竹籃也能吸引他們目光。（盧禕祺攝）

趙小僑（右）對劉子銓說，香菇、魷魚也是年菜必備食材。（盧禕祺攝）

趙小僑（左）和劉子銓對烏魚子興致勃勃。（盧禕祺攝）

母子倆手牽手一起到辦年貨，趙小僑為第一次逛迪化街的兒子買了他喜歡吃的酸梅、柳橙乾，自己則買了干貝、黑糖等營養師建議她調養身體的食材。她為了想懷孕生小孩，已找營養師調養身體1年，「一開始健康檢查時，維他命A、B、C、D、E、紅血球都不夠，血壓太低，很多數據都低下未達標，以前一直亂吃卻營養不良，瘦得跟鬼一樣！」營養師擔心她這樣的身體狀況如果懷孕生產，營養會全都給了小孩，很容易得到產後憂鬱症。

小僑說，請教營養師、改變飲食習慣後，現在的她健檢數據都很漂亮，真的吃胖了，身形也變得較健康圓潤。不過營養師還是建議她多燉雞湯喝，加些干貝除了提味也適合她的體質。她這幾年雖然已經從不會做菜，廚藝大躍進到可以辦桌，但也是到親自採買時，才發現干貝原來不便宜，「這麼一包就要2000耶！」

劉子銓也希望小僑趕緊調養好身體，幫他生個弟弟或妹妹，「弟弟OK，我的玩具都可以給他玩，但妹妹更好！我喜歡妹妹。」他說自己很喜歡小朋友，平常就超愛幫忙親友的小孩，想要有弟弟或妹妹已經到了誇張的程度，甚至做夢夢到有個16歲的妹妹，竟然交了一個男朋友，夢中的他因為心急，還偷了摩托車到處找她，「而且夢中的妹妹很漂亮，173公分高，也會走演藝圈。」

(中國時報)