張榕容備長髮夾 隨時抓癢

2018年02月15日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

張榕容在電影《妖貓傳》是演楊貴妃，配戴頭飾就要花不少時間。

紙花製作簡單，貼在門窗上就能輕易布置出年味。（粘耿豪攝）

張榕容拿下亞太影后之後，就積極嘗試不同戲路，尤其去年底在大陸上映的電影《妖貓傳》，她挑戰詮釋歷史名人楊貴妃，認為其實就像在演一位「唐朝大明星」，每天要花1個半鐘頭做造型，尤其要上頭飾跟簪子的時候心裡都要做好「萬全的準備」！

張榕容說，最麻煩的是頭飾，一戴就是一整天，為此她準備一根「超長髮夾」：「這樣頭癢的時候就能用髮夾抓頭！」雖然不知道確切重量，但對她來說好像天天都頂著5公斤的東西在頭上，「所以一下戲都要找人按摩，頸肩很痠痛！」

練琵琶慘被砍戲

她在片中穿的華服，如婚紗般拖曳著大衣擺，把她襯托地氣質非凡，但穿在身上其實相當辛苦，因為拍攝時為讓地面看來有光澤，地面都有灑水是溼的，也就是說她根本是穿著溼衣服在身上，讓她不禁感嘆：「美麗的東西都是由痛苦而生的！」

除了拍攝現場要克服許多問題，她事前也有很多功課要準備，像是找歷史老師、禮儀老師上課，學琵琶等。她當時學了2、3個月的琵琶課，厲害到已經可以彈完〈霓裳曲〉，沒想到後來導演陳凱歌決定砍掉貴妃彈琵琶的戲，所以取消了她的琵琶課，讓她覺得相當可惜。

積極嘗試不同角色的她，接著挑戰的是女打仔，在還沒上映的新片《素人特工》中，就與王大陸、蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）一起在布達佩斯拍了2個月的戲。

新片改當女打仔

她讚蜜拉完全沒有架子，相當和善，私下會與她聊保養品、護膚，還推薦她搽什麼對皮膚特別棒。不僅會跟大家一起吃飯聊天，還主動要求加微博。她笑說王大陸跟蜜拉對戲比較多，不過與蜜拉溝通時總是比手畫腳，「他一直很想講，很多姿勢！」

張榕容目前在拍另一部陸片，過年可以回台稍作休息。她很享受在台北過年、與家人一起為過年做準備的感覺。她小學時曾玩過剪紙花與摺紙，不過現在已忘得差不多，所以過年要布置的話頂多就幫媽媽擺飾一下娘家。

其實她比較擅長的是過年吉祥話，雖然頂著混血外表但其實成語、數來寶非常溜，「小時候都被迫要講吉祥話，所以現在我也訓練女兒，要說才能拿紅包！」

(中國時報)