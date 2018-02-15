2018年02月15日 04:10 中國時報 林承彥 報導

北港武德宮

「旺旺 雪月」鹹中帶甜，是不少人從小吃到大的美味。（宜蘭食品提供）

「旺旺樂養生黑豆米果」推出之後創下極佳銷售紀錄，飽滿的台灣在地黑豆清爽又養生。（宜蘭食品提供）

帕樂德歐風手匠煎捲禮盒，內含精心烘焙的三種手匠煎捲，幸福美味讓人沉醉。（宜蘭食品提供）

過年期間家中放點米做的點心米果，不僅涮嘴，還有「豐收滿盈」的吉祥意涵。（宜蘭食品提供）

喜迎旺旺金狗年，大家都希望新的一年能獲財神青睞，以求財運亨通。但「拜財神」學問不小，怎麼拜？去哪拜？拜什麼？眉眉角角令人眼花撩亂。要跟財神爺打好交道，就不能不知以下小撇步，才能有拜有保庇，有拜有安心。

多數企業選擇在農曆正月初五開工是有原因的，傳說這天是正財神趙公明生日，無論是企業尋富貴利達，或是常人求開運招財，都不會錯過這天可以好好巴結祂的機會。財神雖依照文武職業分類眾多，但若求發財，五路財神與土地公其實看到就可拜，也不須過分講究，只要投「神」所好，自然能旺旺得意。

要怎麼投神所好，其實無論是財神還是土地公都愛吃甜食，且過年家中經常有訪客來往，拜財神並不一定要大魚大肉，反而以家中老小皆喜愛的點心零食最對神明胃口。台灣以米為主食，民俗傳說初五拜財神，家中米缸不能空，若能備上以米製成的「旺旺米果」，金黃色的外觀如金幣象徵狗年財運旺旺來之外，還代表著五穀常滿，全年衣食無缺。

旺旺禮盒最佳選擇

除了熟知的旺旺米果之外，集結宜蘭食品所有米果明星商品的「迎旺納福綜合禮盒」，以及綜合三種手製點心的「帕樂德歐風手匠煎捲禮盒」，都是敬神求財、走春伴手的最佳選擇。而要讓財神爺「呷甜甜，說好話」，也可在家中財位或是賓客送往迎來的地方擺上一盤「旺仔超濃牛奶糖」，牛奶與巧克力兩種口味紅黑交錯擺放，嘗一口濃郁的奶香隨即在口中瀰漫，不僅好看也好吃。

萬事俱備，只欠東風。年初五這天在備妥神明合意的供品後，記得要把家中打掃整潔，讓家中呈現明亮狀態，財神爺自會歡喜進門。此外，祭拜時要換上乾淨、顏色亮麗的衣服，將服裝儀容打理整潔、清新，且切勿穿著拖鞋，讓財神爺一眼就看見，也意喻新的一年財運將大放光彩。

(中國時報)