謝金晶手指發功旺陳思安

2018年02月15日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

新年穿新衣、戴新帽，光療指甲更吸睛！謝金晶曾當過2年專職美甲師，為了要幫好友陳思安過一個美美的新年，特別重操舊業，親自設計一款開運光療指甲，「紅『旺』當頭」，祝福2018整年好運旺旺來。

謝金晶以玫瑰紅色當主色搭配透明花紋點綴，喜氣卻不顯老氣，有別於一般傳統的過年大紅色，以玫瑰紅來取代，大眾都能輕鬆駕馭，還能凸顯出手部的白皙，加上在光療指甲上小小的點上些幾何圖案，更襯托出來高貴氣質感。她還別出心裁，發揮創意在指甲上，用金色繪畫出「旺」字，更有畫龍點睛、過年喜氣洋洋的氛圍。

菜市場小店當學徒

謝金晶從高中時開始接觸美甲，18歲畢業後去報名專業美甲課程，還曾去日本考到美甲師證照，她剛開始在菜市場內的小間美甲店當學徒，談到當學徒的辛苦過程，她說：「我算是邊學邊練習，每個月大概領1萬2000元的薪水。」但薪水一半都拿去繳美甲課程的學費，每個月收入與開銷都打平。

她憶起過去當學徒的日子，直呼：「每天都心滿意足！」有獲得經驗也有賺到學費，自認對美甲很有天分，但剛開始上班時，先從朋友開始做起，每天邊畫邊練習，「我先不要給自己太大的壓力，我給他們親友價，幾乎是半價折扣，只算材料費」，漸漸上手後，才開始對外接客人，逐漸的也有熟客，做出自己的風格。

不過她在第2年時，被外派當駐點美甲師，漸漸碰到撞牆期，她發現已經不是只有單單的畫指甲而已，在店內要接觸到貨品、倉管，她自認不擅長管理，加上只有月休4天，還要一邊發想新的作品，她覺得已經不是自己想做的工作，當時她才21歲，下定決心辭職，重回校園生活。

首次登台獲滿堂彩

她大學畢業後曾當過醫美櫃檯，至於如何走上歌唱這條路，她透露是在黃西田妻子引薦下到草屯駐唱，她當初抱著想嘗試的心態，不料首次登台，她唱〈一見你就笑〉，直呼：「很緊張，當下腦袋空白。」卻獲得滿堂彩，熱烈掌聲帶給她很大鼓勵，因此開始了歌唱演藝之路。

(中國時報)