謝金晶：一直感覺爸爸還在

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中國時報
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謝金晶自從接觸到美甲後，認為自己的指甲，如果沒搽指甲油就像沒穿衣服一樣，雖然現在工作繁忙沒空給去做指甲，但為了美觀，自己在家也會簡單搽指甲油，她表示做過光療後，指甲會比一般的指甲來的不銳利，她透露跟爸爸豬哥亮重逢後，爸爸在家裡背癢時，都會叫她幫忙抓背，她直說：「我爸每次都說『真的很舒服』。」 這也讓她憶起小時候，爸爸腰痠背痛時，她會踩上爸爸的背，幫爸爸紓緩痠痛。

今年過年是爸爸不在的第一個年，謝金晶說：「其實一直都感覺爸爸還在身邊。」因電視上還有在播爸爸的作品，但每當想打電話給爸爸說說話時，才突然驚覺爸爸已經不在了，讓她備感傷心。

她透露前幾年過年都會先與爸爸吃年夜飯，豬哥亮總是給「很有誠意的紅包」，相當孝順的她，也會回包吉利數字1萬6800元紅包，祝爸爸一路發。不過她印象最深刻是在2015年跟爸爸重逢的第一個生日，她當天安排整天的工作，原先以為無法慶生，不料爸爸竟然託人拿紅包給她，讓她又驚又喜，最意外的是紅包上寫著「生日快樂，爸爸」，讓她相當感動。

她至今仍收藏著爸爸給的每個紅包袋當紀念，她過年會回家陪媽媽一同吃年夜飯。她以「飛」字為自己打氣，期許自己「各方面都飛得更高更遠」。期待和姊姊謝金燕會面嗎？她說：「順其自然，我沒有她的電話。如果見面，我會想跟她擁抱一下。」

(中國時報)

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