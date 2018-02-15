周興哲 玩電音很有戲

2018年02月15日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

周興哲坦言從小就對戲劇很有興趣，更藉著演出音樂錄影帶等機會，於螢幕前充分發揮骨子裡的戲劇魂，穿AllSaints Demo條紋針織衫6600元、Weott白色窄管褲5900元、KERN草編麂皮短靴價格未定。（JOJ PHOTO攝）

AllSaints Klisko騎士夾克，2萬1500元。（AllSaints提供）

AllSaints Nalu棕色印花短袖襯衫，價格店洽。（AllSaints提供）

長相斯文的周興哲於鏡頭前換上皮衣、印花襯衫，展現出不溫柔的叛逆風格，穿AllSaints Conroy騎士夾克2萬1500元、Rope印花襯衫5300元、Tallis卡其綠九分褲7700元、SOL皮革球鞋價格未定。（JOJ PHOTO攝）

周興哲Eric近日推出新專輯《如果雨之後》，初次晉升製作人的他，嘗試不少EDM電音曲風，自稱想要歌迷看到「未來的周興哲」。勇於玩出多元曲風之餘，他在演出音樂錄影帶時亦充分發揮骨子裡的戲劇魂，與許瑋甯害羞演出甜蜜情侶外，也不排斥以偶像周杰倫為目標邁進，朝自導自演的方向發展。

暖男暗藏叛逆心

周興哲坦言從小就對戲劇很有興趣，私下喜歡動作電影，並透露最想挑戰如同007詹姆士龐德一般的斯文特務角色，笑說：「想參加那種兩個月的訓練營，順便把自己練超壯，還可以拿槍。」不想再變瘦的他，除了要為巡迴個唱積極健身，對於有朝一日可以演出武打戲碼更是十分期待，有別於外表給人的暖男印象，要在螢幕中當一回叛逆型男。

承襲他心中想像的反骨格調，Eric於鏡頭前換穿一襲AllSaints經典皮夾克和印花襯衫造型，演繹品牌發祥地東倫敦的不羈風格。日常穿著以輕鬆休閒為主的他，表示近期有入手幾件羽絨外套和毛衣單品，目前則把百搭的雀爾西短靴列入購物清單中。而延續其隨興個性，AllSaints也藉2018春夏系列混搭出品牌的獨特對比，寬大毛衣衝撞合身窄管褲輪廓，賦予青春無限張力。

(中國時報)